Полпред Якушев: для развития экономики нужны профессиональные кадры

Владимир Якушев сообщил о демографическом спаде и дефиците профессиональных кадров Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Для развития российской экономики нужны профессиональные кадры, дефицит которых ощущается во всех сферах из-за демографических проблем. Об этом 9 ноября заявил на Российском экономическом форуме, который в данный момент проходит в Челябинске, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«На сегодняшний день в России сложилась огромная потребность в кадрах, причем она чувствуется во всех сферах. Образование, медицина, промышленность, топливно-энергетический и агропромышленный комплекс — везде нужны профессионально подготовленные люди. И эта проблема будет лишь нарастать, потому что демографические показатели остаются не слишком высокими», — сказал Якушев.

Полпред уточнил, что о грядущем демографическом спаде было известно заранее, поэтому государство предприняло ряд мер поддержки. Ситуацию удалось стабилизировать, но не исправить. Сейчас, когда семью и детей активно заводят немногочисленные поколения 90-х годов прошлого века, это ощущается наиболее остро.

Ранее Якушев подчеркивал, что молодые специалисты — основной кадровый ресурс как для работодателя, так и для государства. Для качественного перехода от теории к практике в России внедрена система наставничества.