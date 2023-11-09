Полпред Якушев заявил в Челябинске, какие кадры нужны экономике. Фото, видео

Полпред Якушев: для развития экономики нужны профессиональные кадры
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев сообщил о демографическом спаде и дефиците профессиональных кадров Фото:

Для развития российской экономики нужны профессиональные кадры, дефицит которых ощущается во всех сферах из-за демографических проблем. Об этом 9 ноября заявил на Российском экономическом форуме, который в данный момент проходит в Челябинске, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«На сегодняшний день в России сложилась огромная потребность в кадрах, причем она чувствуется во всех сферах. Образование, медицина, промышленность, топливно-энергетический и агропромышленный комплекс — везде нужны профессионально подготовленные люди. И эта проблема будет лишь нарастать, потому что демографические показатели остаются не слишком высокими», — сказал Якушев.

Полпред уточнил, что о грядущем демографическом спаде было известно заранее, поэтому государство предприняло ряд мер поддержки. Ситуацию удалось стабилизировать, но не исправить. Сейчас, когда семью и детей активно заводят немногочисленные поколения 90-х годов прошлого века, это ощущается наиболее остро.

Ранее Якушев подчеркивал, что молодые специалисты — основной кадровый ресурс как для работодателя, так и для государства. Для качественного перехода от теории к практике в России внедрена система наставничества.

Якушев. Челябинск
Владимир Якушев открыл одну из площадок на Российском экономическом форуме в Челябинске
Фото:

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Для развития российской экономики нужны профессиональные кадры, дефицит которых ощущается во всех сферах из-за демографических проблем. Об этом 9 ноября заявил на Российском экономическом форуме, который в данный момент проходит в Челябинске, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «На сегодняшний день в России сложилась огромная потребность в кадрах, причем она чувствуется во всех сферах. Образование, медицина, промышленность, топливно-энергетический и агропромышленный комплекс — везде нужны профессионально подготовленные люди. И эта проблема будет лишь нарастать, потому что демографические показатели остаются не слишком высокими», — сказал Якушев. Полпред уточнил, что о грядущем демографическом спаде было известно заранее, поэтому государство предприняло ряд мер поддержки. Ситуацию удалось стабилизировать, но не исправить. Сейчас, когда семью и детей активно заводят немногочисленные поколения 90-х годов прошлого века, это ощущается наиболее остро. Ранее Якушев подчеркивал, что молодые специалисты — основной кадровый ресурс как для работодателя, так и для государства. Для качественного перехода от теории к практике в России внедрена система наставничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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