У погибшей на крыльце магазина в Ревде остались несовершеннолетние дети

У погибшей в результате конфликта возле магазина жительницы Ревды остались двое несовершеннолетних детей. Об этом пишут местные журналисты.
По предварительным данным, женщина (ей было якобы около 50 лет) вечером 11 ноября пришла в магазин вместе с мужем, у них возник конфликт с другим покупателем. «Скандалили люди на парковке магазина. Женщину, судя по всему, толкнули. Она упала там, у машин. На крылечко ее принесли ее супруг и сотрудники магазина», — написали в telegram-канале «Ревда-инфо».
Личность и предполагаемое место жительства того самого покупателя уже якобы установлены. Как ранее сообщало URA.RU, в обстоятельствах происшествия разбираются сыщики уголовного розыска и следователи СК.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.