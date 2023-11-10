10 ноября 2023

У погибшей на крыльце магазина в Ревде остались несовершеннолетние дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Инцидент произошел на крыльце магазина в Ревде 11 ноября Фото:

У погибшей в результате конфликта возле магазина жительницы Ревды остались двое несовершеннолетних детей. Об этом пишут местные журналисты.

По предварительным данным, женщина (ей было якобы около 50 лет) вечером 11 ноября пришла в магазин вместе с мужем, у них возник конфликт с другим покупателем. «Скандалили люди на парковке магазина. Женщину, судя по всему, толкнули. Она упала там, у машин. На крылечко ее принесли ее супруг и сотрудники магазина», — написали в telegram-канале «Ревда-инфо».

Личность и предполагаемое место жительства того самого покупателя уже якобы установлены. Как ранее сообщало URA.RU, в обстоятельствах происшествия разбираются сыщики уголовного розыска и следователи СК.

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У погибшей в результате конфликта возле магазина жительницы Ревды остались двое несовершеннолетних детей. Об этом пишут местные журналисты. По предварительным данным, женщина (ей было якобы около 50 лет) вечером 11 ноября пришла в магазин вместе с мужем, у них возник конфликт с другим покупателем. «Скандалили люди на парковке магазина. Женщину, судя по всему, толкнули. Она упала там, у машин. На крылечко ее принесли ее супруг и сотрудники магазина», — написали в telegram-канале «Ревда-инфо». Личность и предполагаемое место жительства того самого покупателя уже якобы установлены. Как ранее сообщало URA.RU, в обстоятельствах происшествия разбираются сыщики уголовного розыска и следователи СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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