Полиция возбудила дело на мужчин, избивших битой подростков в Верхней Пышме

14 ноября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Напавшим на подростков мужчинам грозит до двух лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция Верхней Пышмы возбудила уголовное дело по статье «причинение побоев из хулиганских побуждений» на мужчин, которые вечером 11 ноября избили подростков битой. Теперь нападавшим грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Оперуполномоченный уголовного розыска, участковые и инспекторы ПДН установили участников инцидента, изъяли биту, которой избивали несовершеннолетних и сегодня провели процедуру опознания», — сказал Горелых. Он также уточнил, сотрудники полиции расследуют дело по статье 116 УК РФ и что один из подозреваемых, которых опознали пострадавшие, оказался несовершеннолетним. Его поставят на учет. В субботу [11 ноября] толпа нетрезвых мужчин накинулись на подростков с битами, начали дергать их сумки и рюкзаки. По словам родителей пострадавших, в компании обидчиков было 13 человек. Двое подростков получили удары по голове, еще один — в живот. Госпитализация им не потребовалась.

Полиция Верхней Пышмы возбудила уголовное дело по статье «причинение побоев из хулиганских побуждений» на мужчин, которые вечером 11 ноября избили подростков битой. Теперь нападавшим грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Оперуполномоченный уголовного розыска, участковые и инспекторы ПДН установили участников инцидента, изъяли биту, которой избивали несовершеннолетних и сегодня провели процедуру опознания», — сказал Горелых. Он также уточнил, сотрудники полиции расследуют дело по статье 116 УК РФ и что один из подозреваемых, которых опознали пострадавшие, оказался несовершеннолетним. Его поставят на учет. В субботу [11 ноября] толпа нетрезвых мужчин накинулись на подростков с битами, начали дергать их сумки и рюкзаки. По словам родителей пострадавших, в компании обидчиков было 13 человек. Двое подростков получили удары по голове, еще один — в живот. Госпитализация им не потребовалась.