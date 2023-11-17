17 ноября 2023

Мина повредила танкер с зерном возле берегов Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, пристань, корабли, калининград, морской порт, суда, сухогруз, судно, балкер
Судно получило незначительные повреждения Фото:

Танкер с зерном наткнулся на мину вблизи украинского морского порта. По информации источника в правительстве Украины, в результате столкновения судно получило незначительные повреждения.

«Судно Georgia S с пшеницей на борту наткнулось на морскую мину вблизи украинского морского порта и получило незначительные повреждения», — передает Reuters информацию из источника. Судно вышло из порта «Южный» под флагом Либерии. Владельцем танкера является греческая компания Seagate Navigation.

В октябре на мине в Черном море подорвался турецкий грузовой корабль Kafkametler. В украинском правительстве подтвердили информацию, но отметили, что мина была времен Второй мировой войны или десантной, оставленной в море в 2022 году. Спустя несколько часов корабль возобновил движение.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танкер с зерном наткнулся на мину вблизи украинского морского порта. По информации источника в правительстве Украины, в результате столкновения судно получило незначительные повреждения. «Судно Georgia S с пшеницей на борту наткнулось на морскую мину вблизи украинского морского порта и получило незначительные повреждения», — передает Reuters информацию из источника. Судно вышло из порта «Южный» под флагом Либерии. Владельцем танкера является греческая компания Seagate Navigation. В октябре на мине в Черном море подорвался турецкий грузовой корабль Kafkametler. В украинском правительстве подтвердили информацию, но отметили, что мина была времен Второй мировой войны или десантной, оставленной в море в 2022 году. Спустя несколько часов корабль возобновил движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...