Мина повредила танкер с зерном возле берегов Украины

18 ноября 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Судно получило незначительные повреждения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Танкер с зерном наткнулся на мину вблизи украинского морского порта. По информации источника в правительстве Украины, в результате столкновения судно получило незначительные повреждения. «Судно Georgia S с пшеницей на борту наткнулось на морскую мину вблизи украинского морского порта и получило незначительные повреждения», — передает Reuters информацию из источника. Судно вышло из порта «Южный» под флагом Либерии. Владельцем танкера является греческая компания Seagate Navigation. В октябре на мине в Черном море подорвался турецкий грузовой корабль Kafkametler. В украинском правительстве подтвердили информацию, но отметили, что мина была времен Второй мировой войны или десантной, оставленной в море в 2022 году. Спустя несколько часов корабль возобновил движение.

Танкер с зерном наткнулся на мину вблизи украинского морского порта. По информации источника в правительстве Украины, в результате столкновения судно получило незначительные повреждения. «Судно Georgia S с пшеницей на борту наткнулось на морскую мину вблизи украинского морского порта и получило незначительные повреждения», — передает Reuters информацию из источника. Судно вышло из порта «Южный» под флагом Либерии. Владельцем танкера является греческая компания Seagate Navigation. В октябре на мине в Черном море подорвался турецкий грузовой корабль Kafkametler. В украинском правительстве подтвердили информацию, но отметили, что мина была времен Второй мировой войны или десантной, оставленной в море в 2022 году. Спустя несколько часов корабль возобновил движение.