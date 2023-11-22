Baza: замглавы управления УМВД по Архангельской области найден мертвым

22 ноября 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Тело Константина Пантелеева было найдено в купе поезда, пишет Baza Фото: Александр Елизаров © URA.RU Замглавы управления уголовного розыска УМВД по Архангельской области полковник Константин Пантелеев был найден мертвым в купе поезда «Москва — Архангельск». Он возвращался из отпуска. «Пантелеев найден погибшим в купе поезда «Москва — Архангельск», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что, по данным следствия, 44-летний полковник совершил суицид во время возвращения из отпуска в Москве в ночь на 21 ноября. Тело Пантелеева было обнаружено проводником поезда, который заметил его истекающим кровью в купе. Известно, что Пантелеев не имел финансовых проблем или конфликтов на работе, и его здоровью ничего не угрожало. Сейчас следствие расследует обстоятельства пребывания Пантелеева в Москве во время отпуска. Константин Пантелеев работал в МВД с 1996 года и руководил отделом по раскрытию преступлений против личности, включая преступления прошлых лет, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в УМВД России по Архангельской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

Замглавы управления уголовного розыска УМВД по Архангельской области полковник Константин Пантелеев был найден мертвым в купе поезда «Москва — Архангельск». Он возвращался из отпуска. «Пантелеев найден погибшим в купе поезда «Москва — Архангельск», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что, по данным следствия, 44-летний полковник совершил суицид во время возвращения из отпуска в Москве в ночь на 21 ноября. Тело Пантелеева было обнаружено проводником поезда, который заметил его истекающим кровью в купе. Известно, что Пантелеев не имел финансовых проблем или конфликтов на работе, и его здоровью ничего не угрожало. Сейчас следствие расследует обстоятельства пребывания Пантелеева в Москве во время отпуска. Константин Пантелеев работал в МВД с 1996 года и руководил отделом по раскрытию преступлений против личности, включая преступления прошлых лет, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в УМВД России по Архангельской области для уточнения информации. Ответ ожидается.