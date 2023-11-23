Вице-премьер РФ Григоренко прибыл в Пермь

Григоренко ознакомился с развитием электротранспорта в городе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко прибыл с рабочим визитом в Пермь. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства РФ.

«Вице-премьер — руководитель аппарата правительства посетил Пермский край и ознакомился с ходом реализации программы комплексного развития городского электротранспорта в регионе», — сообщает telegram-канал. В столице Прикамья чиновника встретил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Сегодня 23 ноября в городе началось тестирование электробуса на пассажирском маршруте. Для этого в Пермь доставили 16 отечественных электробусов с информационными экранами, зарядками, камерами наблюдения и валидаторами, а также установили и запустили в городе четыре зарядные станции, которые могут зарядить полностью автобус за час. Управляются зарядные станции через специальную систему, которая составляет график зарядки автобусов и получает отчеты о потреблении энергии в транспорте. Помимо электробусов в столицу края поставили 12 новых трамваев. Также были запущены семь модулей платформы, управляющей общественным транспортом. С помощью нее через мобильное приложение пассажиры могут планировать свой маршрут.

Как отметил Григоренко, Пермь является одним из лидеров программы развития электротранспорта. В город с опережением сроков были доставлены электробусы и зарядные станции на них. Он добавил, что все объекты изготовлены на отечественных предприятиях.

Ранее URA.RU сообщало о запуске новых электробусов в Перми. Их обслуживанием займется «Пермгорэлектротранс». Новый транспорт будет следовать по маршруту от улицы Сапфирной до станции Пермь II.