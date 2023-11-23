На ЕКАД произошло смертельное ДТП из-за водителя Volkswagen. Фото

24 ноября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

На ЕКАД произошло смертельное ДТП Фото: Алексей Андронов © URA.RU В результате аварии на 54-м километре ЕКАД погибла 48-летняя водитель Volkswagen. Владелицу немецкого автомобиля вынесло на встречную полосу движения прямо под фуру. Женщина скончалась на месте. «Volkswagen Polo под управлением женщины 1975 г. р. двигался по ЕКАД со стороны Пермского тракта. Водитель не справился с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где боком врезалась в фуру. В результате ДТП водитель скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — сообщают ИА «Ночные новости». Ранее URA.RU писало, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров пострадали.

В результате аварии на 54-м километре ЕКАД погибла 48-летняя водитель Volkswagen. Владелицу немецкого автомобиля вынесло на встречную полосу движения прямо под фуру. Женщина скончалась на месте. «Volkswagen Polo под управлением женщины 1975 г. р. двигался по ЕКАД со стороны Пермского тракта. Водитель не справился с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где боком врезалась в фуру. В результате ДТП водитель скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — сообщают ИА «Ночные новости». Ранее URA.RU писало, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров пострадали.