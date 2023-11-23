23 ноября 2023

В ХМАО один из водителей пострадал в массовом ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира столкнулись два автомобиля ГАЗ и две иномарки. По информации городского пожарно-спасательного отряда (ПСО), водитель одного отечественного авто госпитализирован с травмами.

«Город Нижневартовск, улица Мира 5 П, в районе строения 15. Столкновение четырех автомобилей: Toyota RAV4, Nissan Sunny, ГАЗ 2705, ГАЗ 3302. В результате ДТП пострадал водитель ГАЗ 3302, госпитализирован», — сообщается в сообществе ПСО Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло вечером 24 ноября. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины ДТП выясняются.

Столкнулись две иномарки и два отечественных автомобиля
Столкнулись две иномарки и два отечественных автомобиля
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира столкнулись два автомобиля ГАЗ и две иномарки. По информации городского пожарно-спасательного отряда (ПСО), водитель одного отечественного авто госпитализирован с травмами. «Город Нижневартовск, улица Мира 5 П, в районе строения 15. Столкновение четырех автомобилей: Toyota RAV4, Nissan Sunny, ГАЗ 2705, ГАЗ 3302. В результате ДТП пострадал водитель ГАЗ 3302, госпитализирован», — сообщается в сообществе ПСО Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло вечером 24 ноября. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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