Происшествия ДТП В ХМАО один из водителей пострадал в массовом ДТП. Фото 24 ноября 2023 в 22:38 Размер текста - 17 + На место прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира столкнулись два автомобиля ГАЗ и две иномарки. По информации городского пожарно-спасательного отряда (ПСО), водитель одного отечественного авто госпитализирован с травмами. «Город Нижневартовск, улица Мира 5 П, в районе строения 15. Столкновение четырех автомобилей: Toyota RAV4, Nissan Sunny, ГАЗ 2705, ГАЗ 3302. В результате ДТП пострадал водитель ГАЗ 3302, госпитализирован», — сообщается в сообществе ПСО Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло вечером 24 ноября. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины ДТП выясняются. Столкнулись две иномарки и два отечественных автомобиля Фото: сообщество ПСО МЧС РФ Нижневартовск в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-153348155_884 В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира столкнулись два автомобиля ГАЗ и две иномарки. По информации городского пожарно-спасательного отряда (ПСО), водитель одного отечественного авто госпитализирован с травмами. «Город Нижневартовск, улица Мира 5 П, в районе строения 15. Столкновение четырех автомобилей: Toyota RAV4, Nissan Sunny, ГАЗ 2705, ГАЗ 3302. В результате ДТП пострадал водитель ГАЗ 3302, госпитализирован», — сообщается в сообществе ПСО Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло вечером 24 ноября. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины ДТП выясняются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям