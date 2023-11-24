В Нижневартовске (ХМАО) вечером 25 ноября произошло возгорание в трехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома на улице 60 лет Октября. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС оперативно справились с огнем, источник которого находился на кухне, а также спасли имущество на три миллиона рублей.
«25 ноября 2023 года в 17:48, Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 55. На момент прибытия первого подразделения происходит пожар в трехкомнатной квартире, в помещении кухни. Повреждена кухонная и бытовая мебель, спасено материальных ценностей на сумму 3 000 000 рублей», — сообщается в сообществе ПСО Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте».
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Пострадавших от пожара нет.
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