24 ноября 2023

В ХМАО пожарные спасли от огня имущество на несколько миллионов. Фото

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Спасатели спасли от огня материальные ценности на три миллиона рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 25 ноября произошло возгорание в трехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома на улице 60 лет Октября. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС оперативно справились с огнем, источник которого находился на кухне, а также спасли имущество на три миллиона рублей.

«25 ноября 2023 года в 17:48, Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 55. На момент прибытия первого подразделения происходит пожар в трехкомнатной квартире, в помещении кухни. Повреждена кухонная и бытовая мебель, спасено материальных ценностей на сумму 3 000 000 рублей», — сообщается в сообществе ПСО Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Пострадавших от пожара нет.

Пожар произошел на кухне
Пожар произошел на кухне

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 25 ноября произошло возгорание в трехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома на улице 60 лет Октября. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС оперативно справились с огнем, источник которого находился на кухне, а также спасли имущество на три миллиона рублей. «25 ноября 2023 года в 17:48, Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 55. На момент прибытия первого подразделения происходит пожар в трехкомнатной квартире, в помещении кухни. Повреждена кухонная и бытовая мебель, спасено материальных ценностей на сумму 3 000 000 рублей», — сообщается в сообществе ПСО Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Пострадавших от пожара нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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