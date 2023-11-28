28 ноября 2023

Пентагон объяснил отсутствие информации о помощи Израилю

Райдер: отсутствие данных о помощи Израилю связано со сложностью схем поставок
© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
США используют разные методы поставки оружия в Израиль и Украину, заявил Патрик Райдер Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США используют более сложные методы поставок оружия в Израиль, по сравнении с поставками на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Это частично связано со сложностью методов, которыми мы его поставляем», — сообщил Патрик Райдер. Его слова опубликованы на официальном сайте Госдепартамента США. Тема поставок поднята в связи с отсутствием информации о схемах поставок вооружения Израилю.

По словам представителя Пентагона, поставки оружия на Украину и в Израиль совершенно разные. Израильтяне получают оружие в рамках иностранного финансирования военных поставок, действующих соглашений с Израилем. Им доступны армейские склады на Ближнем Востоке и другие запасы.

Американцы намеренно скрывают данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения, заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг. США хочет преуменьшить свое участие в совершении военных преступлений армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

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США используют более сложные методы поставок оружия в Израиль, по сравнении с поставками на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Это частично связано со сложностью методов, которыми мы его поставляем», — сообщил Патрик Райдер. Его слова опубликованы на официальном сайте Госдепартамента США. Тема поставок поднята в связи с отсутствием информации о схемах поставок вооружения Израилю. По словам представителя Пентагона, поставки оружия на Украину и в Израиль совершенно разные. Израильтяне получают оружие в рамках иностранного финансирования военных поставок, действующих соглашений с Израилем. Им доступны армейские склады на Ближнем Востоке и другие запасы. Американцы намеренно скрывают данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения, заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг. США хочет преуменьшить свое участие в совершении военных преступлений армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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