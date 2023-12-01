В минтербезе предупредили пермяков о сосульках на крышах и тумане

Жителям Пермского края рассказали об опасных погодных условиях, при которых возможно появление тумана и обледенения на домах и проводах. Прогнозом на 3 декабря поделились специалисты пресс-службы министерства территориальной безопасности региона.
«В Пермском крае 3 декабря ожидаются гололедно-изморозевые отложения, сильные отложения (обледенение на домах и проводах, линиях электропередач), умеренный снег, во второй половине дня возможен туман», — указано в группе министерства в соцсети «ВКонтакте».
В ведомстве прогнозируют образование заторов на дорогах, рост дорожно-транспортных происшествий. С крыш могут падать сосульки, сходить ледяные глыбы, возможны обрывы на сетях ЛЭП. Жителям региона рекомендовано проявлять особую осторожность.
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