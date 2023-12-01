01 декабря 2023

В минтербезе предупредили пермяков о сосульках на крышах и тумане

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарисовки. Екатеринбург, сосульки, потепление
С крыш могут падать сосульки, заявили в минтербезе Фото:

Жителям Пермского края рассказали об опасных погодных условиях, при которых возможно появление тумана и обледенения на домах и проводах. Прогнозом на 3 декабря поделились специалисты пресс-службы министерства территориальной безопасности региона.

«В Пермском крае 3 декабря ожидаются гололедно-изморозевые отложения, сильные отложения (обледенение на домах и проводах, линиях электропередач), умеренный снег, во второй половине дня возможен туман», — указано в группе министерства в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве прогнозируют образование заторов на дорогах, рост дорожно-транспортных происшествий. С крыш могут падать сосульки, сходить ледяные глыбы, возможны обрывы на сетях ЛЭП. Жителям региона рекомендовано проявлять особую осторожность.

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Жителям Пермского края рассказали об опасных погодных условиях, при которых возможно появление тумана и обледенения на домах и проводах. Прогнозом на 3 декабря поделились специалисты пресс-службы министерства территориальной безопасности региона. «В Пермском крае 3 декабря ожидаются гололедно-изморозевые отложения, сильные отложения (обледенение на домах и проводах, линиях электропередач), умеренный снег, во второй половине дня возможен туман», — указано в группе министерства в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве прогнозируют образование заторов на дорогах, рост дорожно-транспортных происшествий. С крыш могут падать сосульки, сходить ледяные глыбы, возможны обрывы на сетях ЛЭП. Жителям региона рекомендовано проявлять особую осторожность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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