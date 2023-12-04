В Магнитогорске появится вторая профессиональная хоккейная команда

04 декабря 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Кроме «Металлурга» в КХЛ, в Магнитогорске появится клуб «Магнитка», которая будет играть в Высшей хоккейной лиге Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) в 2024 году появится вторая профессиональная хоккейная команда, которая будет играть в Высшей хоккейной лиге. Об этом рассказал директор ХК «Металлург» Алексей Жлоба. «В вертикали нашего клуба нет команды в Высшей хоккейной лиге. Я уже ранее говорил, что со строительством хоккейной академии (срок сдачи — январь—февраль 2027 года) мы планируем создать клуб ВХЛ. Но все течет, все изменяется. Хочу анонсировать для всех, что мы уже со следующего года открываем на базе детского ледового дворца команду Высшей хоккейной лиги. В короткие сроки мы должны провести серьезную реконструкцию детского дворца», — сказал Алексей Жлоба в эфире «Металлург ТВ». Тема появления в Магнитогорске второй профессиональной хоккейной команды, которая будет представлять город во Высшей хоккейной лиге, поднималась не раз. На протяжении нескольких сезонов фарм-клубом команды являлось курганское «Зауралье». С началом сезона 2024—2025 годов, то есть с осени будущего года, фарм-клуб «Металлурга» появится в Магнитогорске. Клуб будет носить название «Магнитка».

В Магнитогорске (Челябинская область) в 2024 году появится вторая профессиональная хоккейная команда, которая будет играть в Высшей хоккейной лиге. Об этом рассказал директор ХК «Металлург» Алексей Жлоба. «В вертикали нашего клуба нет команды в Высшей хоккейной лиге. Я уже ранее говорил, что со строительством хоккейной академии (срок сдачи — январь—февраль 2027 года) мы планируем создать клуб ВХЛ. Но все течет, все изменяется. Хочу анонсировать для всех, что мы уже со следующего года открываем на базе детского ледового дворца команду Высшей хоккейной лиги. В короткие сроки мы должны провести серьезную реконструкцию детского дворца», — сказал Алексей Жлоба в эфире «Металлург ТВ». Тема появления в Магнитогорске второй профессиональной хоккейной команды, которая будет представлять город во Высшей хоккейной лиге, поднималась не раз. На протяжении нескольких сезонов фарм-клубом команды являлось курганское «Зауралье». С началом сезона 2024—2025 годов, то есть с осени будущего года, фарм-клуб «Металлурга» появится в Магнитогорске. Клуб будет носить название «Магнитка».