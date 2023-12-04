В Пермском крае для грузовиков закрыли региональные трассы

Ограничения призваны сократить число аварий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае вслед за федеральными для грузовиков закрыли и региональные трассы. Об этом сообщили УГИБДД.

«Госавтоинспекция сообщает о временном ограничении движения грузовых транспортных средств с 15:00 4 декабря по 10:00 5 декабря», — говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что «ограничения введены до приведения участка автодороги в соответствие с действующими требованиями».

Автомобилям массой больше 25 тонн запрещено передвигаться по дорогам:

Кунгур — Соликамск;

«Кунгур — Соликамск» — Горнозаводск;

Горнозаводск — граница Свердловской области;

Большая Соснова — Частые;

Черновское — граница Удмуртской Республики;

Пермь — Березники;

Полазна — Чусовой;

Восточный обход г. Перми;

Большая Соснова — Частые;

Черновское — граница Удмуртской Республики.

Утром 4 декабря в Пермском крае власти ограничили движение грузовиков по двум федеральным трассам. Речь идет о дорогах М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь-Екатеринбург».