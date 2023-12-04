В Пермском крае для грузовиков закрыли региональные трассы

Ограничения призваны сократить число аварий
В Пермском крае вслед за федеральными для грузовиков закрыли и региональные трассы. Об этом сообщили УГИБДД.
«Госавтоинспекция сообщает о временном ограничении движения грузовых транспортных средств с 15:00 4 декабря по 10:00 5 декабря», — говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что «ограничения введены до приведения участка автодороги в соответствие с действующими требованиями».
Автомобилям массой больше 25 тонн запрещено передвигаться по дорогам:
- Кунгур — Соликамск;
- «Кунгур — Соликамск» — Горнозаводск;
- Горнозаводск — граница Свердловской области;
- Большая Соснова — Частые;
- Черновское — граница Удмуртской Республики;
- Пермь — Березники;
- Полазна — Чусовой;
- Восточный обход г. Перми;
- Большая Соснова — Частые;
- Черновское — граница Удмуртской Республики.
Утром 4 декабря в Пермском крае власти ограничили движение грузовиков по двум федеральным трассам. Речь идет о дорогах М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь-Екатеринбург».
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