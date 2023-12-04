В Пермском крае для грузовиков закрыли региональные трассы

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Ограничения призваны сократить число аварий Фото:

В Пермском крае вслед за федеральными для грузовиков закрыли и региональные трассы. Об этом сообщили УГИБДД.

«Госавтоинспекция сообщает о временном ограничении движения грузовых транспортных средств с 15:00 4 декабря по 10:00 5 декабря», — говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что «ограничения введены до приведения участка автодороги в соответствие с действующими требованиями».

Автомобилям массой больше 25 тонн запрещено передвигаться по дорогам:

  • Кунгур — Соликамск;
  • «Кунгур — Соликамск» — Горнозаводск;
  • Горнозаводск — граница Свердловской области;
  • Большая Соснова — Частые;
  • Черновское — граница Удмуртской Республики;
  • Пермь — Березники;
  • Полазна — Чусовой;
  • Восточный обход г. Перми;
  • Большая Соснова — Частые;
  • Черновское — граница Удмуртской Республики.

Утром 4 декабря в Пермском крае власти ограничили движение грузовиков по двум федеральным трассам. Речь идет о дорогах М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь-Екатеринбург».

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В Пермском крае вслед за федеральными для грузовиков закрыли и региональные трассы. Об этом сообщили УГИБДД. «Госавтоинспекция сообщает о временном ограничении движения грузовых транспортных средств с 15:00 4 декабря по 10:00 5 декабря», — говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что «ограничения введены до приведения участка автодороги в соответствие с действующими требованиями». Автомобилям массой больше 25 тонн запрещено передвигаться по дорогам: Утром 4 декабря в Пермском крае власти ограничили движение грузовиков по двум федеральным трассам. Речь идет о дорогах М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь-Екатеринбург».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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