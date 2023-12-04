04 декабря 2023

Девочка из Перми, установившая рекорд России, записала обращение к Путину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Девочка пожелала президенту победить врагов Фото:

Семилетняя пермячка Лидия Котельникова, которая является самой сильной девочкой России, записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Видео выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ее брат Илья Волегов.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Вы самый лучший президент. Я бы хотела вам пожелать всегда побеждать врагов», — сказала девочка в видео.

Ранее стало известно, что первоклассница Лидия Котельникова побила шесть детских рекордов России и стала самой сильной девочкой в стране. Два из них она установила в ноябре 2023 года. Лидия 29 раз отжалась на одной руке от пола и 8 раз отжалась на брусьях с дополнительным весом. С регистрацией последнего помогают депутаты «Единой России». Достижение отправлено в комиссию книги рекордов России. Также уникальную спортсменку отметили в пермском спорткомитете и вручили ей инвентарь для тренировок.

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Семилетняя пермячка Лидия Котельникова, которая является самой сильной девочкой России, записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Видео выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ее брат Илья Волегов. «Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Вы самый лучший президент. Я бы хотела вам пожелать всегда побеждать врагов», — сказала девочка в видео. Ранее стало известно, что первоклассница Лидия Котельникова побила шесть детских рекордов России и стала самой сильной девочкой в стране. Два из них она установила в ноябре 2023 года. Лидия 29 раз отжалась на одной руке от пола и 8 раз отжалась на брусьях с дополнительным весом. С регистрацией последнего помогают депутаты «Единой России». Достижение отправлено в комиссию книги рекордов России. Также уникальную спортсменку отметили в пермском спорткомитете и вручили ей инвентарь для тренировок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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