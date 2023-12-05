05 декабря 2023

В Азербайджане открестились от поставок Украине снарядов

© Служба новостей «URA.RU»
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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, автомат, оружие, автоматы, боевое оружие
Компания Palladium никогда не производила оружия для украины Фото:
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Азербайджанская компания Palladium никогда не занималась производством оружия для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Тем самым она прокомментировала фотографии украинского военкора, на которых было изображено производство боеприпасов в цеху якобы с символикой Palladium.

«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространенные в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — передают слова пресс-службы РБК. Представители компании также подчеркнули, что они в принципе не занимаются производством оружия.

В компании отметили, что исходя из законодательства страны частные компании не имеют права производить продукцию военного назначения. Также они отметили, что Palladium имеет тесные деловые и партнерские взаимоотношения с РФ и сохраняет нейтралитет в конфликте.

Ранее украинский военкор Роман Бочкал в своем посте сообщил о том, что Украина начала собственное производство снарядов 122 мм, которое находится за пределами страны. Специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев обратил внимание на фотографию в посте Бочкалы который, демонстрируя производство боеприпасов в одной из стран-партнеров, развернул украинский флаг внутри цеха с боеприпасами, передает «Царьград». Там же на колоннах с двух сторон были размещены информационные стенды с символикой Palladium.

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Азербайджанская компания Palladium никогда не занималась производством оружия для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Тем самым она прокомментировала фотографии украинского военкора, на которых было изображено производство боеприпасов в цеху якобы с символикой Palladium. «Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространенные в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — передают слова пресс-службы РБК. Представители компании также подчеркнули, что они в принципе не занимаются производством оружия. В компании отметили, что исходя из законодательства страны частные компании не имеют права производить продукцию военного назначения. Также они отметили, что Palladium имеет тесные деловые и партнерские взаимоотношения с РФ и сохраняет нейтралитет в конфликте. Ранее украинский военкор Роман Бочкал в своем посте сообщил о том, что Украина начала собственное производство снарядов 122 мм, которое находится за пределами страны. Специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев обратил внимание на фотографию в посте Бочкалы который, демонстрируя производство боеприпасов в одной из стран-партнеров, развернул украинский флаг внутри цеха с боеприпасами, передает «Царьград». Там же на колоннах с двух сторон были размещены информационные стенды с символикой Palladium.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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