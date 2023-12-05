Пермяк украл смартфон соседа, но во время побега потерял свой

06 декабря 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Вора поймали и осудили на 1 год и 6 месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Чернушке (Пермский край) местный житель забрался в дом к соседям и украл сотовый телефон. Чтобы хозяева дома его не поймали, вор поспешил скрыться, но случайно выронил свой смартфон, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Фигурант проник в жилище через открытое окно и похитил со стола сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В это время проснулся хозяин и его супруга. Злоумышленник поспешил скрыться. Потерпевший выбежал на улицу и обнаружил мобильный телефон злоумышленника, который тот обронил», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина сразу узнал телефон соседа и отправился к нему домой. Там он обнаружил вора и передал его полиции. Суд признал вину злоумышленника и отправил его в колонию строгого режима на 1 год и 6 месяцев.

В Чернушке (Пермский край) местный житель забрался в дом к соседям и украл сотовый телефон. Чтобы хозяева дома его не поймали, вор поспешил скрыться, но случайно выронил свой смартфон, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Фигурант проник в жилище через открытое окно и похитил со стола сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В это время проснулся хозяин и его супруга. Злоумышленник поспешил скрыться. Потерпевший выбежал на улицу и обнаружил мобильный телефон злоумышленника, который тот обронил», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина сразу узнал телефон соседа и отправился к нему домой. Там он обнаружил вора и передал его полиции. Суд признал вину злоумышленника и отправил его в колонию строгого режима на 1 год и 6 месяцев.