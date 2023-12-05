Пермяк украл смартфон соседа, но во время побега потерял свой

В Чернушке (Пермский край) местный житель забрался в дом к соседям и украл сотовый телефон. Чтобы хозяева дома его не поймали, вор поспешил скрыться, но случайно выронил свой смартфон, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Фигурант проник в жилище через открытое окно и похитил со стола сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В это время проснулся хозяин и его супруга. Злоумышленник поспешил скрыться. Потерпевший выбежал на улицу и обнаружил мобильный телефон злоумышленника, который тот обронил», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина сразу узнал телефон соседа и отправился к нему домой. Там он обнаружил вора и передал его полиции. Суд признал вину злоумышленника и отправил его в колонию строгого режима на 1 год и 6 месяцев.
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