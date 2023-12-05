05 декабря 2023

Пермяк украл смартфон соседа, но во время побега потерял свой

© Служба новостей «URA.RU»
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Вора поймали и осудили на 1 год и 6 месяцев Фото:

В Чернушке (Пермский край) местный житель забрался в дом к соседям и украл сотовый телефон. Чтобы хозяева дома его не поймали, вор поспешил скрыться, но случайно выронил свой смартфон, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Фигурант проник в жилище через открытое окно и похитил со стола сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В это время проснулся хозяин и его супруга. Злоумышленник поспешил скрыться. Потерпевший выбежал на улицу и обнаружил мобильный телефон злоумышленника, который тот обронил», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина сразу узнал телефон соседа и отправился к нему домой. Там он обнаружил вора и передал его полиции. Суд признал вину злоумышленника и отправил его в колонию строгого режима на 1 год и 6 месяцев.

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В Чернушке (Пермский край) местный житель забрался в дом к соседям и украл сотовый телефон. Чтобы хозяева дома его не поймали, вор поспешил скрыться, но случайно выронил свой смартфон, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Фигурант проник в жилище через открытое окно и похитил со стола сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В это время проснулся хозяин и его супруга. Злоумышленник поспешил скрыться. Потерпевший выбежал на улицу и обнаружил мобильный телефон злоумышленника, который тот обронил», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина сразу узнал телефон соседа и отправился к нему домой. Там он обнаружил вора и передал его полиции. Суд признал вину злоумышленника и отправил его в колонию строгого режима на 1 год и 6 месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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