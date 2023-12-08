В Челябинске перед Новым годом вдвое выросло число арендных квартир-студий

В Челябинске перед Новым годом вдвое выросло число студий, сдаваемых в аренду
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В Челябинске число студий, сдаваемых в аренду, выросло на 49,6% Фото:

В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года число квартир-студий, сдаваемых в посуточную аренду, выросло на 49,6%. При этом число арендных однокомнатных и трехкомнатных квартир увеличилось только на 9%. В среднем снять студию посуточно в городе можно за 1,8 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В ноябре 2023 года в Челябинске количество квартир-студий, сдаваемых в посуточную аренду, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло больше всего — на 49,6% год к году. При этом в городе незначительно увеличилось количество объявлений о краткосрочной аренде однокомнатных (+9%), двухкомнатных (+1%) и трехкомнатных (+8,3%) квартир», — сообщили в ведомстве.

Как отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, в ноябре 2023 года средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в Челябинске составила 2 тысячи рублей в сутки. Стоимость посуточной аренды студии и однокомнатной квартиры в Челябинске сравнялась, она составляет 1,8 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры стоят 2,4 тысячи рублей, а трехкомнатные — 3 тысячи рублей.

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В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года число квартир-студий, сдаваемых в посуточную аренду, выросло на 49,6%. При этом число арендных однокомнатных и трехкомнатных квартир увеличилось только на 9%. В среднем снять студию посуточно в городе можно за 1,8 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В ноябре 2023 года в Челябинске количество квартир-студий, сдаваемых в посуточную аренду, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло больше всего — на 49,6% год к году. При этом в городе незначительно увеличилось количество объявлений о краткосрочной аренде однокомнатных (+9%), двухкомнатных (+1%) и трехкомнатных (+8,3%) квартир», — сообщили в ведомстве. Как отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, в ноябре 2023 года средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в Челябинске составила 2 тысячи рублей в сутки. Стоимость посуточной аренды студии и однокомнатной квартиры в Челябинске сравнялась, она составляет 1,8 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры стоят 2,4 тысячи рублей, а трехкомнатные — 3 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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