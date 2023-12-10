10 декабря 2023

В Перми начали строить ледовый городок на городской эспланаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок
В Перми на эспланаде построят девять горок (архивное фото) Фото:

В Перми приступили к строительству ледового городка. На главной площади города появятся девять горок разного размера.

«Несмотря на сильные морозы, приступили к строительству главного ледового городка города. На эспланаде появятся девять горок. Трехметровая «Избушка на курьих ножках», двухметровая «Шамаханская царица», для самых маленьких — метровые горки, такие как «Молодильные яблоки», «Конек-Горбунок» и «Золотой петушок», — сообщили на своем сайте «Вести-Пермь».

Темой ледового городка станут русские народные сказки. Помимо горок, на площади появятся скульптуры для фотографирования. Главную елку города уже установили. Ледовый городок откроется 27 декабря и будет работать до 11 февраля.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Перми потратит сотни тысяч на ледовый городок в Мотовилихинском районе. Его построят в сквере Победы.

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В Перми приступили к строительству ледового городка. На главной площади города появятся девять горок разного размера. «Несмотря на сильные морозы, приступили к строительству главного ледового городка города. На эспланаде появятся девять горок. Трехметровая «Избушка на курьих ножках», двухметровая «Шамаханская царица», для самых маленьких — метровые горки, такие как «Молодильные яблоки», «Конек-Горбунок» и «Золотой петушок», — сообщили на своем сайте «Вести-Пермь». Темой ледового городка станут русские народные сказки. Помимо горок, на площади появятся скульптуры для фотографирования. Главную елку города уже установили. Ледовый городок откроется 27 декабря и будет работать до 11 февраля. Ранее URA.RU писало, что мэрия Перми потратит сотни тысяч на ледовый городок в Мотовилихинском районе. Его построят в сквере Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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