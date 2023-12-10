В Перми начали строить ледовый городок на городской эспланаде

В Перми приступили к строительству ледового городка. На главной площади города появятся девять горок разного размера.
«Несмотря на сильные морозы, приступили к строительству главного ледового городка города. На эспланаде появятся девять горок. Трехметровая «Избушка на курьих ножках», двухметровая «Шамаханская царица», для самых маленьких — метровые горки, такие как «Молодильные яблоки», «Конек-Горбунок» и «Золотой петушок», — сообщили на своем сайте «Вести-Пермь».
Темой ледового городка станут русские народные сказки. Помимо горок, на площади появятся скульптуры для фотографирования. Главную елку города уже установили. Ледовый городок откроется 27 декабря и будет работать до 11 февраля.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Перми потратит сотни тысяч на ледовый городок в Мотовилихинском районе. Его построят в сквере Победы.
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