15 декабря 2023

В центре Екатеринбурга горожане остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Электроснабжение восстановят к полуночи, отметили энергетики Фото:

В Екатеринбурге на улицах Карла Маркса, Бажова, Мичурина и Восточная отключили электроснабжение. Об этом URA.RU рассказали в центре поддержки «Россети Урал».

«На улицах Мичурина, Восточная, Карла Маркса и близлежащих улицах отключено электроснабжение. Примерное восстановление ожидается в 00:00 часов», — сказали в электросетевой компании.

Читатель агентства рассказал, что на улице Бажова также отключен свет. «Уличные фонари и светофоры не работают. На улице ничего не видно», — сетует собеседник.

Ранее в Екатеринбурге в чайхане на проспекте Космонавтов произошел пожар общей площадью 50 квадратных метров. Из-за возгорания рынок, находящийся рядом с заведением, остался без света.

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В Екатеринбурге на улицах Карла Маркса, Бажова, Мичурина и Восточная отключили электроснабжение. Об этом URA.RU рассказали в центре поддержки «Россети Урал». «На улицах Мичурина, Восточная, Карла Маркса и близлежащих улицах отключено электроснабжение. Примерное восстановление ожидается в 00:00 часов», — сказали в электросетевой компании. Читатель агентства рассказал, что на улице Бажова также отключен свет. «Уличные фонари и светофоры не работают. На улице ничего не видно», — сетует собеседник. Ранее в Екатеринбурге в чайхане на проспекте Космонавтов произошел пожар общей площадью 50 квадратных метров. Из-за возгорания рынок, находящийся рядом с заведением, остался без света.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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