Происшествия В центре Екатеринбурга горожане остались без света 16 декабря 2023 в 23:11 Размер текста - 17 + Электроснабжение восстановят к полуночи, отметили энергетики Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на улицах Карла Маркса, Бажова, Мичурина и Восточная отключили электроснабжение. Об этом URA.RU рассказали в центре поддержки «Россети Урал». «На улицах Мичурина, Восточная, Карла Маркса и близлежащих улицах отключено электроснабжение. Примерное восстановление ожидается в 00:00 часов», — сказали в электросетевой компании. Читатель агентства рассказал, что на улице Бажова также отключен свет. «Уличные фонари и светофоры не работают. На улице ничего не видно», — сетует собеседник. Ранее в Екатеринбурге в чайхане на проспекте Космонавтов произошел пожар общей площадью 50 квадратных метров. Из-за возгорания рынок, находящийся рядом с заведением, остался без света. В Екатеринбурге на улицах Карла Маркса, Бажова, Мичурина и Восточная отключили электроснабжение. Об этом URA.RU рассказали в центре поддержки «Россети Урал». «На улицах Мичурина, Восточная, Карла Маркса и близлежащих улицах отключено электроснабжение. Примерное восстановление ожидается в 00:00 часов», — сказали в электросетевой компании. Читатель агентства рассказал, что на улице Бажова также отключен свет. «Уличные фонари и светофоры не работают. На улице ничего не видно», — сетует собеседник. Ранее в Екатеринбурге в чайхане на проспекте Космонавтов произошел пожар общей площадью 50 квадратных метров. Из-за возгорания рынок, находящийся рядом с заведением, остался без света. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям