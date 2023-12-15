В центре Екатеринбурга горожане остались без света

В Екатеринбурге на улицах Карла Маркса, Бажова, Мичурина и Восточная отключили электроснабжение. Об этом URA.RU рассказали в центре поддержки «Россети Урал».
«На улицах Мичурина, Восточная, Карла Маркса и близлежащих улицах отключено электроснабжение. Примерное восстановление ожидается в 00:00 часов», — сказали в электросетевой компании.
Читатель агентства рассказал, что на улице Бажова также отключен свет. «Уличные фонари и светофоры не работают. На улице ничего не видно», — сетует собеседник.
Ранее в Екатеринбурге в чайхане на проспекте Космонавтов произошел пожар общей площадью 50 квадратных метров. Из-за возгорания рынок, находящийся рядом с заведением, остался без света.
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