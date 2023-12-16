МЧС Прикамья: в Осе восстановили теплоснабжение

Тепло возвращается в дома осинцев
Коммунальщики восстановили теплоснабжение в Осе (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
«Теплоснабжение в Осе восстановлено. В 12:00 аварийно-восстановительные работы завершены, проводится заполнение системы теплоносителем», — рассказали в МЧС.
Серией коммунальных аварий на территории города заинтересовалась прокуратура. Часть жилфонда и социальных объектов были отключены от сети с утра 16 декабря.
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