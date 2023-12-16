16 декабря 2023

МЧС Прикамья: в Осе восстановили теплоснабжение

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Тепло возвращается в дома осинцев Фото:

Коммунальщики восстановили теплоснабжение в Осе (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«Теплоснабжение в Осе восстановлено. В 12:00 аварийно-восстановительные работы завершены, проводится заполнение системы теплоносителем», — рассказали в МЧС.

Серией коммунальных аварий на территории города заинтересовалась прокуратура. Часть жилфонда и социальных объектов были отключены от сети с утра 16 декабря.

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Коммунальщики восстановили теплоснабжение в Осе (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «Теплоснабжение в Осе восстановлено. В 12:00 аварийно-восстановительные работы завершены, проводится заполнение системы теплоносителем», — рассказали в МЧС. Серией коммунальных аварий на территории города заинтересовалась прокуратура. Часть жилфонда и социальных объектов были отключены от сети с утра 16 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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