МЧС Прикамья: в Осе восстановили теплоснабжение

17 декабря 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Тепло возвращается в дома осинцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Коммунальщики восстановили теплоснабжение в Осе (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «Теплоснабжение в Осе восстановлено. В 12:00 аварийно-восстановительные работы завершены, проводится заполнение системы теплоносителем», — рассказали в МЧС. Серией коммунальных аварий на территории города заинтересовалась прокуратура. Часть жилфонда и социальных объектов были отключены от сети с утра 16 декабря.

Коммунальщики восстановили теплоснабжение в Осе (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «Теплоснабжение в Осе восстановлено. В 12:00 аварийно-восстановительные работы завершены, проводится заполнение системы теплоносителем», — рассказали в МЧС. Серией коммунальных аварий на территории города заинтересовалась прокуратура. Часть жилфонда и социальных объектов были отключены от сети с утра 16 декабря.