В Перми из окна выпала женщина и разбилась насмерть

Женщина выпала из окна восьмого этажа
В Перми из окна восьмого этажа выпала и разбилась насмерть местная жительница. ЧП произошло на улице Адмирала Ушакова.
«В Кировском районе Перми с высоты восьмого этажа жилого дома выпала женщина. От полученных травм пермячка скончалась на месте происшествия», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Как сообщили изданию в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, ЧП произошло еще 17 декабря. Женщине было 59 лет. Сейчас по факту ее гибели проводится проверка.
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