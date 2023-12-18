18 декабря 2023

В Перми из окна выпала женщина и разбилась насмерть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всякое. Курган , жилой дом, окна, брусника, свет, новостройка, элекстричество
Женщина выпала из окна восьмого этажа Фото:

В Перми из окна восьмого этажа выпала и разбилась насмерть местная жительница. ЧП произошло на улице Адмирала Ушакова.

«В Кировском районе Перми с высоты восьмого этажа жилого дома выпала женщина. От полученных травм пермячка скончалась на месте происшествия», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как сообщили изданию в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, ЧП произошло еще 17 декабря. Женщине было 59 лет. Сейчас по факту ее гибели проводится проверка.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми из окна восьмого этажа выпала и разбилась насмерть местная жительница. ЧП произошло на улице Адмирала Ушакова. «В Кировском районе Перми с высоты восьмого этажа жилого дома выпала женщина. От полученных травм пермячка скончалась на месте происшествия», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Как сообщили изданию в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, ЧП произошло еще 17 декабря. Женщине было 59 лет. Сейчас по факту ее гибели проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...