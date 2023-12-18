В Перми из окна выпала женщина и разбилась насмерть

19 декабря 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Женщина выпала из окна восьмого этажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми из окна восьмого этажа выпала и разбилась насмерть местная жительница. ЧП произошло на улице Адмирала Ушакова. «В Кировском районе Перми с высоты восьмого этажа жилого дома выпала женщина. От полученных травм пермячка скончалась на месте происшествия», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Как сообщили изданию в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, ЧП произошло еще 17 декабря. Женщине было 59 лет. Сейчас по факту ее гибели проводится проверка.

В Перми из окна восьмого этажа выпала и разбилась насмерть местная жительница. ЧП произошло на улице Адмирала Ушакова. «В Кировском районе Перми с высоты восьмого этажа жилого дома выпала женщина. От полученных травм пермячка скончалась на месте происшествия», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Как сообщили изданию в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, ЧП произошло еще 17 декабря. Женщине было 59 лет. Сейчас по факту ее гибели проводится проверка.