Депутаты наградили теневого мэра Перми

Пермские депутаты наградили Владимира Плотникова
Депутаты Пермской городской думы проголосовали за то, чтобы наградить своего коллегу Владимира Плотникова, которого называют теневым мэром Перми. Депутата отметили знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества».
«За значительный вклад в нормотворчество. Поздравляем нашего коллегу, нашего друга Плотникова Владимира Ивановича», — отметил председатель гордумы Дмитрий Малютин.
Владимир Плотников — один из самых влиятельных депутатов гордумы и бизнесмен. Его основным активом называют долю в крупнейшем в России заводе по производству кабельной продукции «Камкабель». Награждение приурочили к 60-летнему юбилею политика.
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