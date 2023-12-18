18 декабря 2023

Депутаты наградили теневого мэра Перми

Пермские депутаты наградили Владимира Плотникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, плотников владимир
Пермские депутаты наградили Владимира Плотникова Фото:

Депутаты Пермской городской думы проголосовали за то, чтобы наградить своего коллегу Владимира Плотникова, которого называют теневым мэром Перми. Депутата отметили знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества».

«За значительный вклад в нормотворчество. Поздравляем нашего коллегу, нашего друга Плотникова Владимира Ивановича», — отметил председатель гордумы Дмитрий Малютин.

Владимир Плотников — один из самых влиятельных депутатов гордумы и бизнесмен. Его основным активом называют долю в крупнейшем в России заводе по производству кабельной продукции «Камкабель». Награждение приурочили к 60-летнему юбилею политика.

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Депутаты Пермской городской думы проголосовали за то, чтобы наградить своего коллегу Владимира Плотникова, которого называют теневым мэром Перми. Депутата отметили знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества». «За значительный вклад в нормотворчество. Поздравляем нашего коллегу, нашего друга Плотникова Владимира Ивановича», — отметил председатель гордумы Дмитрий Малютин. Владимир Плотников — один из самых влиятельных депутатов гордумы и бизнесмен. Его основным активом называют долю в крупнейшем в России заводе по производству кабельной продукции «Камкабель». Награждение приурочили к 60-летнему юбилею политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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