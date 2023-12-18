Свердловский ритейлер в два раза увеличил закуп яиц

19 декабря 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

В ноябре люди начали скупать яйца, несмотря на их высокую цену Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца В Свердловской области магазины сети «Кировский» в два раза увеличивают закупку яиц, чтобы обеспечить бесперебойную продажу. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор компании Евгений Стерлиго. «С сегодняшнего дня мы будем закупать в два раза больше яиц. Надеемся, что в ближайшие 3-5 дней обеспечим бесперебойную торговлю», — заявил собеседник агентства. В Свердловской области, как и во многих других субъектах РФ, в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, еще часть точек стала продавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев, а его заместитель Алексей Шмыков лично сходил в магазин, проверил цены и рассказал, что рост стоимости яиц связан, в том числе, с удорожанием комбикорма.

В Свердловской области магазины сети «Кировский» в два раза увеличивают закупку яиц, чтобы обеспечить бесперебойную продажу. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор компании Евгений Стерлиго. «С сегодняшнего дня мы будем закупать в два раза больше яиц. Надеемся, что в ближайшие 3-5 дней обеспечим бесперебойную торговлю», — заявил собеседник агентства. В Свердловской области, как и во многих других субъектах РФ, в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, еще часть точек стала продавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев, а его заместитель Алексей Шмыков лично сходил в магазин, проверил цены и рассказал, что рост стоимости яиц связан, в том числе, с удорожанием комбикорма.