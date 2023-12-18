18 декабря 2023

Свердловский ритейлер в два раза увеличил закуп яиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Екатеринбург, яйца, ценник, витрина, десяток, кассета яиц
В ноябре люди начали скупать яйца, несмотря на их высокую цену Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

В Свердловской области магазины сети «Кировский» в два раза увеличивают закупку яиц, чтобы обеспечить бесперебойную продажу. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор компании Евгений Стерлиго.

«С сегодняшнего дня мы будем закупать в два раза больше яиц. Надеемся, что в ближайшие 3-5 дней обеспечим бесперебойную торговлю», — заявил собеседник агентства.

В Свердловской области, как и во многих других субъектах РФ, в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, еще часть точек стала продавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев, а его заместитель Алексей Шмыков лично сходил в магазин, проверил цены и рассказал, что рост стоимости яиц связан, в том числе, с удорожанием комбикорма.

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В Свердловской области магазины сети «Кировский» в два раза увеличивают закупку яиц, чтобы обеспечить бесперебойную продажу. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор компании Евгений Стерлиго. «С сегодняшнего дня мы будем закупать в два раза больше яиц. Надеемся, что в ближайшие 3-5 дней обеспечим бесперебойную торговлю», — заявил собеседник агентства. В Свердловской области, как и во многих других субъектах РФ, в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, еще часть точек стала продавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев, а его заместитель Алексей Шмыков лично сходил в магазин, проверил цены и рассказал, что рост стоимости яиц связан, в том числе, с удорожанием комбикорма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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