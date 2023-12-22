Тренер Тарасова сравнила платье фигуристки на чемпионате в Челябинске с пляжным

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Татьяна Тарасова раскритиковала наряд фигуристки Полины Усовой Фото:

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова 22 декабря выразила недовольство откровенным платьем фигуристки Полины Усовой, которая выступила на Чемпионате России в Челябинске. Она сравнила костюм спортсменки с пляжным нарядом.

«Трусов буквально нет. Им материала не хватило? Или мы вообще слепые и не видим, что у нее длинные ноги? Это все должно быть выверено, если выходишь на пять тысяч людей. Мы на пляже, что ли?» — заявила Тарасова в эфире «Первого канала».

Усова выступила на чемпионате с произвольным танцем с Михаилом Антоновым. По результатам у них — 162,57 балла и 13-й результат турнира.

Победители соревнований получат 2,5 млн рублей. За второе и третье места фигуристы получат 1,5 млн и 1 млн рублей соответственно. Ранее приехавшая в Челябинск фигуристка Елизавета Туктамышева, чтобы комментировать выступление спортсменов на Чемпионате России, показала джакузи в своем номере отеля.

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова 22 декабря выразила недовольство откровенным платьем фигуристки Полины Усовой, которая выступила на Чемпионате России в Челябинске. Она сравнила костюм спортсменки с пляжным нарядом. «Трусов буквально нет. Им материала не хватило? Или мы вообще слепые и не видим, что у нее длинные ноги? Это все должно быть выверено, если выходишь на пять тысяч людей. Мы на пляже, что ли?» — заявила Тарасова в эфире «Первого канала». Усова выступила на чемпионате с произвольным танцем с Михаилом Антоновым. По результатам у них — 162,57 балла и 13-й результат турнира. Победители соревнований получат 2,5 млн рублей. За второе и третье места фигуристы получат 1,5 млн и 1 млн рублей соответственно. Ранее приехавшая в Челябинск фигуристка Елизавета Туктамышева, чтобы комментировать выступление спортсменов на Чемпионате России, показала джакузи в своем номере отеля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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