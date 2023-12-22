Тренер Тарасова сравнила платье фигуристки на чемпионате в Челябинске с пляжным

Татьяна Тарасова раскритиковала наряд фигуристки Полины Усовой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова 22 декабря выразила недовольство откровенным платьем фигуристки Полины Усовой, которая выступила на Чемпионате России в Челябинске. Она сравнила костюм спортсменки с пляжным нарядом.

«Трусов буквально нет. Им материала не хватило? Или мы вообще слепые и не видим, что у нее длинные ноги? Это все должно быть выверено, если выходишь на пять тысяч людей. Мы на пляже, что ли?» — заявила Тарасова в эфире «Первого канала».

Усова выступила на чемпионате с произвольным танцем с Михаилом Антоновым. По результатам у них — 162,57 балла и 13-й результат турнира.

Победители соревнований получат 2,5 млн рублей. За второе и третье места фигуристы получат 1,5 млн и 1 млн рублей соответственно. Ранее приехавшая в Челябинск фигуристка Елизавета Туктамышева, чтобы комментировать выступление спортсменов на Чемпионате России, показала джакузи в своем номере отеля.