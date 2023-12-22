На новый трамвай в Академический район Екатеринбурга не хватило кондукторов

Кадровый дефицит в екатеринбургском «Гортрансе» отразился на запуске нового трамвайного маршрута №1 «Академический — центр — Вторчермет».Один из двух вагонов знакового первого трамвая не работает: для него просто не нашли кондуктора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала единственный кондуктор.
Согласно официальной статистике, озвученной в октябре, «Гортрансу» не хватает более тысячи кондукторов. Предприятие готово им платить от 25 до 27 тысяч рублей. Дефицит водителей трамвая составлял на тот момент 307 человек.
Долгожданный трамвай из Академического до центра Екатеринбурга и Вторчермета запустили в 06:22. Власти решили обойтись без торжественной церемонии.
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