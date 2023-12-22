22 декабря 2023

На новый трамвай в Академический район Екатеринбурга не хватило кондукторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из двух вагонов трамвая не работает из-за нехватки кадров
Один из двух вагонов трамвая не работает из-за нехватки кадров Фото:

Кадровый дефицит в екатеринбургском «Гортрансе» отразился на запуске нового трамвайного маршрута №1 «Академический — центр — Вторчермет».Один из двух вагонов знакового первого трамвая не работает: для него просто не нашли кондуктора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала единственный кондуктор.

Согласно официальной статистике, озвученной в октябре, «Гортрансу» не хватает более тысячи кондукторов. Предприятие готово им платить от 25 до 27 тысяч рублей. Дефицит водителей трамвая составлял на тот момент 307 человек.

Долгожданный трамвай из Академического до центра Екатеринбурга и Вторчермета запустили в 06:22. Власти решили обойтись без торжественной церемонии.

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Кадровый дефицит в екатеринбургском «Гортрансе» отразился на запуске нового трамвайного маршрута №1 «Академический — центр — Вторчермет».Один из двух вагонов знакового первого трамвая не работает: для него просто не нашли кондуктора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала единственный кондуктор. Согласно официальной статистике, озвученной в октябре, «Гортрансу» не хватает более тысячи кондукторов. Предприятие готово им платить от 25 до 27 тысяч рублей. Дефицит водителей трамвая составлял на тот момент 307 человек. Долгожданный трамвай из Академического до центра Екатеринбурга и Вторчермета запустили в 06:22. Власти решили обойтись без торжественной церемонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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