Общество Транспорт На новый трамвай в Академический район Екатеринбурга не хватило кондукторов 23 декабря 2023 в 07:36 Размер текста - 17 + Один из двух вагонов трамвая не работает из-за нехватки кадров Фото: Илья Московец © URA.RU Кадровый дефицит в екатеринбургском «Гортрансе» отразился на запуске нового трамвайного маршрута №1 «Академический — центр — Вторчермет».Один из двух вагонов знакового первого трамвая не работает: для него просто не нашли кондуктора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала единственный кондуктор. Согласно официальной статистике, озвученной в октябре, «Гортрансу» не хватает более тысячи кондукторов. Предприятие готово им платить от 25 до 27 тысяч рублей. Дефицит водителей трамвая составлял на тот момент 307 человек. Долгожданный трамвай из Академического до центра Екатеринбурга и Вторчермета запустили в 06:22. Власти решили обойтись без торжественной церемонии. Кадровый дефицит в екатеринбургском «Гортрансе» отразился на запуске нового трамвайного маршрута №1 «Академический — центр — Вторчермет».Один из двух вагонов знакового первого трамвая не работает: для него просто не нашли кондуктора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала единственный кондуктор. Согласно официальной статистике, озвученной в октябре, «Гортрансу» не хватает более тысячи кондукторов. Предприятие готово им платить от 25 до 27 тысяч рублей. Дефицит водителей трамвая составлял на тот момент 307 человек. Долгожданный трамвай из Академического до центра Екатеринбурга и Вторчермета запустили в 06:22. Власти решили обойтись без торжественной церемонии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям