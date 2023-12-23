В Екатеринбурге произошло лобовое ДТП, есть пострадавшие. Видео

24 декабря 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Академика Сахарова и Амундсена произошло лобовое столкновение автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие, им оказывается медпомощь, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Дорожная авария с пострадавшими произошла из-за неверно выбранной скорости на скользкой дороге. ДТП произошло на перекрестке улиц Академика Сахарова и Амундсена. Медики осматривают на месте происшествия двух несовершеннолетних пассажиров, оказывают им необходимую помощь», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии. «Напоминаем водителям об особой бдительности при управлении транспортом и призываем ограничить поездки в период ухудшения погодных условий», — добавили в ведомстве. Свердловская Госавтоинспекция выступила с экстренным предупреждением для автомобилистов из-за ледяного дождя. Водителей призвали воздержаться от поездок на личных автомобилях.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Академика Сахарова и Амундсена произошло лобовое столкновение автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие, им оказывается медпомощь, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Дорожная авария с пострадавшими произошла из-за неверно выбранной скорости на скользкой дороге. ДТП произошло на перекрестке улиц Академика Сахарова и Амундсена. Медики осматривают на месте происшествия двух несовершеннолетних пассажиров, оказывают им необходимую помощь», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии. «Напоминаем водителям об особой бдительности при управлении транспортом и призываем ограничить поездки в период ухудшения погодных условий», — добавили в ведомстве. Свердловская Госавтоинспекция выступила с экстренным предупреждением для автомобилистов из-за ледяного дождя. Водителей призвали воздержаться от поездок на личных автомобилях.