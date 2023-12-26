26 декабря 2023

Минздрав предложил ужесточить продажу этанола

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , минздрав рф, министерство здравоохранения рф, табличка
В Минздраве предложили ввести обязательное получение лицензии для продажи этанола Фото:

Минздрав предложил ввести дополнительные требования по лицензиям к организациям, которые занимаются оптовой торговлей этанолом (этиловым спиртом). Такой проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

«Изменения вносятся в Положение ‎о лицензировании фармацевтической деятельности. Для желающих заниматься оптовой торговлей этанолом предлагается: ввести обязательное получение лицензии; разрешить подачу заявления на получение лицензии после не менее пяти лет ведения фармацевтической деятельности; сделать обязательным наличие отдельных помещений для хранения этанола», — текст документа передает «Парламентская газета».

Отмечается, что в силу постановление вступит 1 сентября 2024 года. А действовать оно будет до начала сентября 2028.

В Минздраве ранее призвали запретить алкогольное мороженое для детей. Там отметили, что все ограничения, которые распространяются на алкогольные напитки, должны также действовать и на мороженое, в котором содержится алкоголь, передает телеканал «360».

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Минздрав предложил ввести дополнительные требования по лицензиям к организациям, которые занимаются оптовой торговлей этанолом (этиловым спиртом). Такой проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. «Изменения вносятся в Положение ‎о лицензировании фармацевтической деятельности. Для желающих заниматься оптовой торговлей этанолом предлагается: ввести обязательное получение лицензии; разрешить подачу заявления на получение лицензии после не менее пяти лет ведения фармацевтической деятельности; сделать обязательным наличие отдельных помещений для хранения этанола», — текст документа передает «Парламентская газета». Отмечается, что в силу постановление вступит 1 сентября 2024 года. А действовать оно будет до начала сентября 2028. В Минздраве ранее призвали запретить алкогольное мороженое для детей. Там отметили, что все ограничения, которые распространяются на алкогольные напитки, должны также действовать и на мороженое, в котором содержится алкоголь, передает телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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