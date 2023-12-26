Минздрав предложил ужесточить продажу этанола

27 декабря 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

В Минздраве предложили ввести обязательное получение лицензии для продажи этанола Фото: Антон Белицкий Минздрав предложил ввести дополнительные требования по лицензиям к организациям, которые занимаются оптовой торговлей этанолом (этиловым спиртом). Такой проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. «Изменения вносятся в Положение ‎о лицензировании фармацевтической деятельности. Для желающих заниматься оптовой торговлей этанолом предлагается: ввести обязательное получение лицензии; разрешить подачу заявления на получение лицензии после не менее пяти лет ведения фармацевтической деятельности; сделать обязательным наличие отдельных помещений для хранения этанола», — текст документа передает «Парламентская газета». Отмечается, что в силу постановление вступит 1 сентября 2024 года. А действовать оно будет до начала сентября 2028. В Минздраве ранее призвали запретить алкогольное мороженое для детей. Там отметили, что все ограничения, которые распространяются на алкогольные напитки, должны также действовать и на мороженое, в котором содержится алкоголь, передает телеканал «360».

Минздрав предложил ввести дополнительные требования по лицензиям к организациям, которые занимаются оптовой торговлей этанолом (этиловым спиртом). Такой проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. «Изменения вносятся в Положение ‎о лицензировании фармацевтической деятельности. Для желающих заниматься оптовой торговлей этанолом предлагается: ввести обязательное получение лицензии; разрешить подачу заявления на получение лицензии после не менее пяти лет ведения фармацевтической деятельности; сделать обязательным наличие отдельных помещений для хранения этанола», — текст документа передает «Парламентская газета». Отмечается, что в силу постановление вступит 1 сентября 2024 года. А действовать оно будет до начала сентября 2028. В Минздраве ранее призвали запретить алкогольное мороженое для детей. Там отметили, что все ограничения, которые распространяются на алкогольные напитки, должны также действовать и на мороженое, в котором содержится алкоголь, передает телеканал «360».