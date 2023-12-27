Пермский губернатор Махонин рассказал, как повышает выносливость

Чтобы повысить выносливость и оставаться в форме, глава Пермского края регулярно занимается кроссфитом. Об этом он поведал в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко, известному по проекту «20 вопросов Владимиру Путину».
«Кроссфит. Беговая разминка пару километров, потом подтягиваюсь несколько раз, в зависимости от самочувствия делаю с десяток отжиманий и пятнадцать приседаний. И так по кругу — от 10 до 15 подходов. Повышает выносливость. А это жизненно необходимо», — рассказал Махонин.
Губернатор отметил, что все же больше любит игровые виды спорта, иногда он играет в хоккей со своими замами и министрами. По игре и выбору тактики Махонин судит, что из себя представляют его сотрудники, и решает, стоит ли к ним присмотреться.
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