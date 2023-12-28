Челябинский вуз получил новый статус

ЮУрГУ получил статус федеральной инновационной площадки

29 декабря 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

В ЮУрГУ будут развивать научный туризм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Южноуральский госуниверситет получил статус федеральной инновационной площадки «Молодежный туризм в условиях межуниверситетского кампуса». Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе вуза. «Командой, в которую вошли представители руководства университета, сотрудники и преподаватели Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, будет создана и реализована система туристических программ и маршрутов культурно-познавательной, экологической, научно-популярной, промышленной и деловой направленности. Это будут экскурсии по исследовательским центрам и лабораториям межуниверситетского кампуса; посещение научных, образовательных и профориентационных мероприятий», — сообщили в пресс-службе вуза. Основной задачей проекта является развитие системы молодежного туризма. Реализация проекта даст серьезный стимул развитию научного туризма в Челябинской области, позволит формировать культурную идентичность южноуральской молодежи и создаст новые точки притяжения в строящемся в Челябинске межуниверситетском кампусе. В ЮУрГУ отметили, что успешный опыт, полученный в ходе работы инновационной площадки, может быть использован коллегами из других регионов.

Южноуральский госуниверситет получил статус федеральной инновационной площадки «Молодежный туризм в условиях межуниверситетского кампуса». Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе вуза. «Командой, в которую вошли представители руководства университета, сотрудники и преподаватели Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, будет создана и реализована система туристических программ и маршрутов культурно-познавательной, экологической, научно-популярной, промышленной и деловой направленности. Это будут экскурсии по исследовательским центрам и лабораториям межуниверситетского кампуса; посещение научных, образовательных и профориентационных мероприятий», — сообщили в пресс-службе вуза. Основной задачей проекта является развитие системы молодежного туризма. Реализация проекта даст серьезный стимул развитию научного туризма в Челябинской области, позволит формировать культурную идентичность южноуральской молодежи и создаст новые точки притяжения в строящемся в Челябинске межуниверситетском кампусе. В ЮУрГУ отметили, что успешный опыт, полученный в ходе работы инновационной площадки, может быть использован коллегами из других регионов.