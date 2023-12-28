28 декабря 2023

Челябинский вуз получил новый статус

ЮУрГУ получил статус федеральной инновационной площадки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выезд Натальи Котовой по объектам благоустройства Центрального района. Челябинск, юургу, фонтан юургу
В ЮУрГУ будут развивать научный туризм Фото:

Южноуральский госуниверситет получил статус федеральной инновационной площадки «Молодежный туризм в условиях межуниверситетского кампуса». Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе вуза.

«Командой, в которую вошли представители руководства университета, сотрудники и преподаватели Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, будет создана и реализована система туристических программ и маршрутов культурно-познавательной, экологической, научно-популярной, промышленной и деловой направленности. Это будут экскурсии по исследовательским центрам и лабораториям межуниверситетского кампуса; посещение научных, образовательных и профориентационных мероприятий», — сообщили в пресс-службе вуза.

Основной задачей проекта является развитие системы молодежного туризма. Реализация проекта даст серьезный стимул развитию научного туризма в Челябинской области, позволит формировать культурную идентичность южноуральской молодежи и создаст новые точки притяжения в строящемся в Челябинске межуниверситетском кампусе. В ЮУрГУ отметили, что успешный опыт, полученный в ходе работы инновационной площадки, может быть использован коллегами из других регионов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южноуральский госуниверситет получил статус федеральной инновационной площадки «Молодежный туризм в условиях межуниверситетского кампуса». Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе вуза. «Командой, в которую вошли представители руководства университета, сотрудники и преподаватели Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, будет создана и реализована система туристических программ и маршрутов культурно-познавательной, экологической, научно-популярной, промышленной и деловой направленности. Это будут экскурсии по исследовательским центрам и лабораториям межуниверситетского кампуса; посещение научных, образовательных и профориентационных мероприятий», — сообщили в пресс-службе вуза. Основной задачей проекта является развитие системы молодежного туризма. Реализация проекта даст серьезный стимул развитию научного туризма в Челябинской области, позволит формировать культурную идентичность южноуральской молодежи и создаст новые точки притяжения в строящемся в Челябинске межуниверситетском кампусе. В ЮУрГУ отметили, что успешный опыт, полученный в ходе работы инновационной площадки, может быть использован коллегами из других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...