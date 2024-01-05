Свердловские власти впервые отреагировали на избиение школьницы братьями-азербайджанцами

Историю с избиением братьями Рашадом и Камалом А. одноклассницы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) взял на контроль заместитель губернатора Павел Креков. По этому поводу планируется провести совещание, а в самой школе после каникул запустят проверку, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«Для детального разбора ситуации Павел Креков планирует провести совещание, посвященное профилактике правонарушений и уровню воспитательной работы […] Сразу после школьных каникул состоится проверка учебного заведения с участием специалистов регионального минобра и управления образования Нижнего Тагила. Профильные специалисты также организуют диагностику психологического климата в классе, где училась пострадавшая, и проведут мероприятия по его улучшению», — заявили в департаменте.
Пострадавшую девочку уже выписали из больницы. Помощь ей продолжают оказывать в амбулаторном режиме.
Инцидент произошел 29 декабря напротив школы №56 в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, пятиклассники Рашад и Камал А. подкараулили двух своих сверстников — мальчика и девочку-сироту — и напали на них. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Силовики выступили с заявлением лишь спустя четыре дня — только после того, как о ЧП стали писать в соцсетях и СМИ. Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Драке предшествовал давний конфликт между одноклассниками. По данным полиции, в самой потасовке участвовали по меньшей мере 12 человек. Роль каждого из них в ЧП устанавливается. Также за конфликтом якобы наблюдала мать Рашада и Камала, но разнимать дерущихся она не стала. Представители школы №56 общаться со СМИ категорически отказываются. Больше материалов по теме — в сюжете URA.RU.
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