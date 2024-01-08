NT: Россия в условиях санкций переиграла Запад

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Западные санкции не повлияли на российские технологии, пишет La Nouvelle Tribune Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия успешно преодолевает санкции западных стран, а ее технологические ноу-хау пользуются спросом за рубежом. Об этом пишет газета La Nouvelle Tribune.

«В условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в технологическом секторе Россия является эталоном. Особенно высоко ценятся российские технологии в Южной Америке и Африке. Россия запустила множество технологических проектов, некоторые из которых имеют революционный характер, что способствует укреплению ее влияния за рубежом.

Также известно, что, несмотря на западные санкции, Россия продолжает производство крылатых ракет Х-101. Это свидетельствует о способности России обойти экономические ограничения и приобрести необходимое оборудование через третьи страны.

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Россия успешно преодолевает санкции западных стран, а ее технологические ноу-хау пользуются спросом за рубежом. Об этом пишет газета La Nouvelle Tribune. «В условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в технологическом секторе Россия является эталоном. Особенно высоко ценятся российские технологии в Южной Америке и Африке. Россия запустила множество технологических проектов, некоторые из которых имеют революционный характер, что способствует укреплению ее влияния за рубежом. Также известно, что, несмотря на западные санкции, Россия продолжает производство крылатых ракет Х-101. Это свидетельствует о способности России обойти экономические ограничения и приобрести необходимое оборудование через третьи страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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