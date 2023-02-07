NYT: Россия останется грозной энергетической силой после эмбарго от ЕС

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Нефтяные санкции оказывают сильное влияние на доходы РФ, считает Эдвард Фишман Фото:
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Эмбарго и лимит цен на нефть, введенные Евросоюзом 5 февраля, нескоро смогут повлиять на Россию, так как она остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил специалист по энергетике из Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко в беседе с американской газетой The New York Times.

«Россия остается грозной силой на мировом энергетическом рынке. Противостоять такому крупному игроку совсем непросто, и это (эффект от эмбарго на нефть — прим. URA.RU) произойдет не за один день», — сказал Сергей Вакуленко. По его словам, Россия продолжает добывать около 10 миллионов баррелей нефти в день, что делает ее третьим по величине производителем нефтепродуктов в мире после США и Саудовской Аравии.

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При этом бывший сотрудник Госдепа Эдвард Фишман отмечает, что пока не понятно сможет ли Россия полностью переиграть усилия по ограничению доходов от продажи нефти. «Санкции, в целом, больше похожи на марафон, чем спринт», — отметил он. По его словам, есть признаки того, что меры западного контроля, начинают оказывать сильное влияние на доходы РФ от продажи энергоносителей.

5 февраля Евросоюз ввел ценовой потолок и эмбарго на российские нефтепродукты вместе со странами «Большой семерки», сообщает RT. Потолок цен установлен для дизеля и дисконтной нефтепродукции в 100 и 45 долларов соответственно. В Минэнерго Венгрии предрекли Европе «серьезный дефицит» дизельного топлива, передает Nation News.

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Эмбарго и лимит цен на нефть, введенные Евросоюзом 5 февраля, нескоро смогут повлиять на Россию, так как она остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил специалист по энергетике из Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко в беседе с американской газетой The New York Times. «Россия остается грозной силой на мировом энергетическом рынке. Противостоять такому крупному игроку совсем непросто, и это (эффект от эмбарго на нефть — прим. URA.RU) произойдет не за один день», — сказал Сергей Вакуленко. По его словам, Россия продолжает добывать около 10 миллионов баррелей нефти в день, что делает ее третьим по величине производителем нефтепродуктов в мире после США и Саудовской Аравии. При этом бывший сотрудник Госдепа Эдвард Фишман отмечает, что пока не понятно сможет ли Россия полностью переиграть усилия по ограничению доходов от продажи нефти. «Санкции, в целом, больше похожи на марафон, чем спринт», — отметил он. По его словам, есть признаки того, что меры западного контроля, начинают оказывать сильное влияние на доходы РФ от продажи энергоносителей. 5 февраля Евросоюз ввел ценовой потолок и эмбарго на российские нефтепродукты вместе со странами «Большой семерки», сообщает RT. Потолок цен установлен для дизеля и дисконтной нефтепродукции в 100 и 45 долларов соответственно. В Минэнерго Венгрии предрекли Европе «серьезный дефицит» дизельного топлива, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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