NYT: Россия останется грозной энергетической силой после эмбарго от ЕС

07 февраля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Нефтяные санкции оказывают сильное влияние на доходы РФ, считает Эдвард Фишман Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Эмбарго и лимит цен на нефть, введенные Евросоюзом 5 февраля, нескоро смогут повлиять на Россию, так как она остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил специалист по энергетике из Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко в беседе с американской газетой The New York Times. «Россия остается грозной силой на мировом энергетическом рынке. Противостоять такому крупному игроку совсем непросто, и это (эффект от эмбарго на нефть — прим. URA.RU) произойдет не за один день», — сказал Сергей Вакуленко. По его словам, Россия продолжает добывать около 10 миллионов баррелей нефти в день, что делает ее третьим по величине производителем нефтепродуктов в мире после США и Саудовской Аравии. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации При этом бывший сотрудник Госдепа Эдвард Фишман отмечает, что пока не понятно сможет ли Россия полностью переиграть усилия по ограничению доходов от продажи нефти. «Санкции, в целом, больше похожи на марафон, чем спринт», — отметил он. По его словам, есть признаки того, что меры западного контроля, начинают оказывать сильное влияние на доходы РФ от продажи энергоносителей. 5 февраля Евросоюз ввел ценовой потолок и эмбарго на российские нефтепродукты вместе со странами «Большой семерки», сообщает RT. Потолок цен установлен для дизеля и дисконтной нефтепродукции в 100 и 45 долларов соответственно. В Минэнерго Венгрии предрекли Европе «серьезный дефицит» дизельного топлива, передает Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эмбарго и лимит цен на нефть, введенные Евросоюзом 5 февраля, нескоро смогут повлиять на Россию, так как она остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил специалист по энергетике из Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко в беседе с американской газетой The New York Times. «Россия остается грозной силой на мировом энергетическом рынке. Противостоять такому крупному игроку совсем непросто, и это (эффект от эмбарго на нефть — прим. URA.RU) произойдет не за один день», — сказал Сергей Вакуленко. По его словам, Россия продолжает добывать около 10 миллионов баррелей нефти в день, что делает ее третьим по величине производителем нефтепродуктов в мире после США и Саудовской Аравии. При этом бывший сотрудник Госдепа Эдвард Фишман отмечает, что пока не понятно сможет ли Россия полностью переиграть усилия по ограничению доходов от продажи нефти. «Санкции, в целом, больше похожи на марафон, чем спринт», — отметил он. По его словам, есть признаки того, что меры западного контроля, начинают оказывать сильное влияние на доходы РФ от продажи энергоносителей. 5 февраля Евросоюз ввел ценовой потолок и эмбарго на российские нефтепродукты вместе со странами «Большой семерки», сообщает RT. Потолок цен установлен для дизеля и дисконтной нефтепродукции в 100 и 45 долларов соответственно. В Минэнерго Венгрии предрекли Европе «серьезный дефицит» дизельного топлива, передает Nation News.