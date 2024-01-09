Блогер Сергей Косенко попытался оправдаться за видео, на котором он бросает ребенка в сугроб, а также принес извинения. По его словам, на съемках использовалась кукла младенца, после чего с помощью монтажа было наложено лицо его сына.
«Хочу дать короткий ответ по поводу видео, которое я выложил. <…> Мы нашли куклу-манекен, одели ее в одежду Лео, сняли видео и сверху наложили лицо и мимику Лео. Это обычный монтаж», — написал Сергей Косенко у себя в соцсетях.
Он также заявил, что просто хотел повторить видео, которое уже дано опубликовано в интернете. Блогер принес извинения всем, кому эмоционально навредили опубликованные им кадры. «Я не хотел принести вам вред».
Ранее Косенко записал видео, на котором он бросает своего двухмесячного ребенка в сугроб. После этого депутат Госдумы Нина Останина заявила, что собирается обратиться в Следком с жалобой на блогера.
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