10 января 2024

Пермский штурмовик призвал прекратить травлю чиновника из-за шапки с флагом Норвегии

Пермский штурмовик Григоренко заступился за чиновника после скандала с шапкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, чиновники, депутаты, Дерутаты
Александр Григоренко заступился за Александра Молоковских Фото:

Пермский участник спецперации, экс-депутат Александр Григоренко высказал слова поддержки в адрес руководителя аппарата мэрии Перми Александра Молоковских после скандала с шапкой с флагом Норвегии. В своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» Григоренко привел в пример российских бойцов, которые на фронте также используют одежду и обмундирование, изготовленное в странах НАТО.

«С недоумением смотрю на эту историю с шапкой Александра Молоковских. У нас треть страны ходит в брендах, сделанных в НАТО. Ну, или чаще в подделках на эти бренды. На фронте, например, очень популярны немецкие ботинки Lowа. И что, теперь, солдат раздевать? Или на улицах патрули организовывать, которые будут „спрашивать за шмот“?» — задался вопросом Григоренко. Участник СВО также предположил, что Молоковских мог ошибиться с выбором гардероба «по молодости, а для чиновника это неправильно».

На днях ряд telegram-каналов осудили Молоковских, который появился на работе в шапке с флагом Норвегии. Фото чиновника во время одного из рейдов по городу быстро разошлось в мессенджере и соцсетях. За руководителя аппарата администрации Перми заступились пермские ветераны СВО, которые отметили что бойцы «и сами любители заграничных милитари-брендов». Они призвали прекратить травлю чиновника, который курирует работу волонтеров, помогающих фронту, и поддерживает участников боевых действий. После скандала Молоковских публично извинился за неосмотрительность и заявил, что уже исключил вещь, ставшую предметом критики в его адрес, из гардероба.

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Пермский участник спецперации, экс-депутат Александр Григоренко высказал слова поддержки в адрес руководителя аппарата мэрии Перми Александра Молоковских после скандала с шапкой с флагом Норвегии. В своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» Григоренко привел в пример российских бойцов, которые на фронте также используют одежду и обмундирование, изготовленное в странах НАТО. «С недоумением смотрю на эту историю с шапкой Александра Молоковских. У нас треть страны ходит в брендах, сделанных в НАТО. Ну, или чаще в подделках на эти бренды. На фронте, например, очень популярны немецкие ботинки Lowа. И что, теперь, солдат раздевать? Или на улицах патрули организовывать, которые будут „спрашивать за шмот“?» — задался вопросом Григоренко. Участник СВО также предположил, что Молоковских мог ошибиться с выбором гардероба «по молодости, а для чиновника это неправильно». На днях ряд telegram-каналов осудили Молоковских, который появился на работе в шапке с флагом Норвегии. Фото чиновника во время одного из рейдов по городу быстро разошлось в мессенджере и соцсетях. За руководителя аппарата администрации Перми заступились пермские ветераны СВО, которые отметили что бойцы «и сами любители заграничных милитари-брендов». Они призвали прекратить травлю чиновника, который курирует работу волонтеров, помогающих фронту, и поддерживает участников боевых действий. После скандала Молоковских публично извинился за неосмотрительность и заявил, что уже исключил вещь, ставшую предметом критики в его адрес, из гардероба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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