Росимущество получило более половины акций ТГК-2

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Росимущество теперь владеет 60,48% акций ТГК-2, сообщили в компании Фото:

Росимущество приобрело в прямое владение 59,8% акций Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2). Об этом сообщили в компании.

«Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2», — говорится в сообщении компании. Там добавили, что государственное агентство Росимущество станет обладателем доли в 60,48% голосующих акций ТГК-2 после решения совета директоров об отсутствии дивидендов. Право распоряжения акциями было передано 29 декабря 2023 года в соответствии с решением Ленинского районного суда Ярославля.

После этого стоимость на обыкновенные акции ТГК-2 подскочили на 15%, достигнув дневного максимума в 0,0132 рубля. Котировки привилегированных акций также выросли на почти 9%, до 0,0151 рубля, сообщает издание «Ведомости».

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Росимущество приобрело в прямое владение 59,8% акций Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2). Об этом сообщили в компании. «Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2», — говорится в сообщении компании. Там добавили, что государственное агентство Росимущество станет обладателем доли в 60,48% голосующих акций ТГК-2 после решения совета директоров об отсутствии дивидендов. Право распоряжения акциями было передано 29 декабря 2023 года в соответствии с решением Ленинского районного суда Ярославля. После этого стоимость на обыкновенные акции ТГК-2 подскочили на 15%, достигнув дневного максимума в 0,0132 рубля. Котировки привилегированных акций также выросли на почти 9%, до 0,0151 рубля, сообщает издание «Ведомости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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