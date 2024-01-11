Росимущество получило более половины акций ТГК-2

11 января 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Росимущество теперь владеет 60,48% акций ТГК-2, сообщили в компании Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Росимущество приобрело в прямое владение 59,8% акций Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2). Об этом сообщили в компании. «Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2», — говорится в сообщении компании. Там добавили, что государственное агентство Росимущество станет обладателем доли в 60,48% голосующих акций ТГК-2 после решения совета директоров об отсутствии дивидендов. Право распоряжения акциями было передано 29 декабря 2023 года в соответствии с решением Ленинского районного суда Ярославля. После этого стоимость на обыкновенные акции ТГК-2 подскочили на 15%, достигнув дневного максимума в 0,0132 рубля. Котировки привилегированных акций также выросли на почти 9%, до 0,0151 рубля, сообщает издание «Ведомости».

Росимущество приобрело в прямое владение 59,8% акций Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2). Об этом сообщили в компании. «Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2», — говорится в сообщении компании. Там добавили, что государственное агентство Росимущество станет обладателем доли в 60,48% голосующих акций ТГК-2 после решения совета директоров об отсутствии дивидендов. Право распоряжения акциями было передано 29 декабря 2023 года в соответствии с решением Ленинского районного суда Ярославля. После этого стоимость на обыкновенные акции ТГК-2 подскочили на 15%, достигнув дневного максимума в 0,0132 рубля. Котировки привилегированных акций также выросли на почти 9%, до 0,0151 рубля, сообщает издание «Ведомости».