Росимущество получило более половины акций ТГК-2

Росимущество приобрело в прямое владение 59,8% акций Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2). Об этом сообщили в компании.
«Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2», — говорится в сообщении компании. Там добавили, что государственное агентство Росимущество станет обладателем доли в 60,48% голосующих акций ТГК-2 после решения совета директоров об отсутствии дивидендов. Право распоряжения акциями было передано 29 декабря 2023 года в соответствии с решением Ленинского районного суда Ярославля.
После этого стоимость на обыкновенные акции ТГК-2 подскочили на 15%, достигнув дневного максимума в 0,0132 рубля. Котировки привилегированных акций также выросли на почти 9%, до 0,0151 рубля, сообщает издание «Ведомости».
Росимущество приобрело в прямое владение 59,8% акций Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2). Об этом сообщили в компании. «Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2», — говорится в сообщении компании. Там добавили, что государственное агентство Росимущество станет обладателем доли в 60,48% голосующих акций ТГК-2 после решения совета директоров об отсутствии дивидендов. Право распоряжения акциями было передано 29 декабря 2023 года в соответствии с решением Ленинского районного суда Ярославля. После этого стоимость на обыкновенные акции ТГК-2 подскочили на 15%, достигнув дневного максимума в 0,0132 рубля. Котировки привилегированных акций также выросли на почти 9%, до 0,0151 рубля, сообщает издание «Ведомости».