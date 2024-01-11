Екатеринбуржец ударил мужчину ножом в горло и скрылся. Видео

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Инцидент произошел на Уралмаше в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестный мужчина ударил прохожего ножом в горло и скрылся. Об этом сообщил очевидец происшествия.

ЧП произошло на Кировоградской на Уралмаше. Нападавший скрылся с места преступления, пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на очевидца. О состоянии здоровья потерпевшего неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина ударил прохожего ножом в горло и скрылся. Об этом сообщил очевидец происшествия. ЧП произошло на Кировоградской на Уралмаше. Нападавший скрылся с места преступления, пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на очевидца. О состоянии здоровья потерпевшего неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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