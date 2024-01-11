Инцидент произошел на Уралмаше в Екатеринбурге (архивное фото)
В Екатеринбурге неизвестный мужчина ударил прохожего ножом в горло и скрылся. Об этом сообщил очевидец происшествия.
ЧП произошло на Кировоградской на Уралмаше. Нападавший скрылся с места преступления, пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на очевидца. О состоянии здоровья потерпевшего неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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