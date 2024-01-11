Власти Перми снова ищут компанию для реновации «Тихого Компроса»

Минстрой Пермского края повторно разместил на электронной торговой площадке аукцион на право комплексной застройки квартала на «Тихом Компросе». Соответствующее извещение опубликовано на портале «Сбер А».
«Право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна», — сказано в документе.
В описании объекта указано, что территория жилой застройки расположена в Свердловском районе города Перми площадью 5.29 га. В ее границах находится пять аварийных многоквартирных домов, не включенных в программы по расселению за счет средств бюджета и девять нежилых зданий.
Подать заявку необходимо до восьмого февраля, а подведение итогов назначено на 12 февраля. Начальная цена торгов около 2,9 миллионов рублей. URA.RU писало о том, что этот объект уже выставлялся на торги в конце ноября прошлого года. Потенциальному застройщику необходимо будет расселить около 700 человек.
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