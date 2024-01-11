11 января 2024

Власти Перми снова ищут компанию для реновации «Тихого Компроса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вырубка деревьев на тихом Компросе. Пермь, тихий компрос, пеньки, вырубка деревьев
«Тихий Компрос» застроят новыми домами Фото:

Минстрой Пермского края повторно разместил на электронной торговой площадке аукцион на право комплексной застройки квартала на «Тихом Компросе». Соответствующее извещение опубликовано на портале «Сбер А».

«Право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна», — сказано в документе.

В описании объекта указано, что территория жилой застройки расположена в Свердловском районе города Перми площадью 5.29 га. В ее границах находится пять аварийных многоквартирных домов, не включенных в программы по расселению за счет средств бюджета и девять нежилых зданий.

Подать заявку необходимо до восьмого февраля, а подведение итогов назначено на 12 февраля. Начальная цена торгов около 2,9 миллионов рублей. URA.RU писало о том, что этот объект уже выставлялся на торги в конце ноября прошлого года. Потенциальному застройщику необходимо будет расселить около 700 человек.

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Минстрой Пермского края повторно разместил на электронной торговой площадке аукцион на право комплексной застройки квартала на «Тихом Компросе». Соответствующее извещение опубликовано на портале «Сбер А». «Право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна», — сказано в документе. В описании объекта указано, что территория жилой застройки расположена в Свердловском районе города Перми площадью 5.29 га. В ее границах находится пять аварийных многоквартирных домов, не включенных в программы по расселению за счет средств бюджета и девять нежилых зданий. Подать заявку необходимо до восьмого февраля, а подведение итогов назначено на 12 февраля. Начальная цена торгов около 2,9 миллионов рублей. URA.RU писало о том, что этот объект уже выставлялся на торги в конце ноября прошлого года. Потенциальному застройщику необходимо будет расселить около 700 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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