14 января 2024
13 января 2024

Жителей свердловского города эвакуировали после коммунального ЧП

Жителей Заречного эвакуировали после коммунального ЧП с отоплением
© Служба новостей «URA.RU»
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В Заречном без отопления остались десятки частных домов Фото:

В Заречном (пригород Екатеринбурга) провели 14 января эвакуацию жителей, которые из-за коммунальной аварии остались без тепла. Об этом рассказал мэр Андрей Захарцев.

ЧП на сетях произошло еще 13 января и коснулось нескольких районов. В многоквартирных домах и соцобъектах отопление восстановили, а проблемы в частном секторе (по данным МЧС, 56 домов) сохраняются.

«Автобусы с 12:00 будут ожидать на Попова, 9, чтобы доставить жителей частного сектора в пункт обогрева. Пункт обогрева оборудован в СОШ 2», — писал днем 14 января Захарцев в своем telegram-канале.

Через несколько часов он сообщил, что «Облкоммунэнерго» завершило работы по восстановлению электроэнергии, а «на устранение аварий по теплоснабжению привлечены дополнительные силы АО „Акватех“ и МУП „Теплоцентраль“ для отогрева вводов в жилые дома».

«В 18 домах частного сектора теплоснабжение восстановлено. Аварийно-восстановительные бригады четырех предприятий продолжают работы в частном секторе Заречного», — отчитался Захарцев к полуночи.

Тех, кто воспользовался предоставленной властями услугой, вероятно, мало. «Нам звонили, предлагали… общаемся с соседями, никто никого не знает, кто бы поехал и оставил свой дом в такой беде. Бригады работают, отогревают системы, в некоторых домах уже пошла тепленькая. Но что-то напутано с „обраткой“ — у нее давление выше, чем подача. Как такое возможно, непонятно. Из-за этого нет циркуляции», — написала местная жительница Надежда Плешкова в комментариях под одним из постов сообщества «Зона-СГ: город Заречный и Белоярская АЭС» в соцсети «ВКонтакте».

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В Заречном (пригород Екатеринбурга) провели 14 января эвакуацию жителей, которые из-за коммунальной аварии остались без тепла. Об этом рассказал мэр Андрей Захарцев. ЧП на сетях произошло еще 13 января и коснулось нескольких районов. В многоквартирных домах и соцобъектах отопление восстановили, а проблемы в частном секторе (по данным МЧС, 56 домов) сохраняются. «Автобусы с 12:00 будут ожидать на Попова, 9, чтобы доставить жителей частного сектора в пункт обогрева. Пункт обогрева оборудован в СОШ 2», — писал днем 14 января Захарцев в своем telegram-канале. Через несколько часов он сообщил, что «Облкоммунэнерго» завершило работы по восстановлению электроэнергии, а «на устранение аварий по теплоснабжению привлечены дополнительные силы АО „Акватех“ и МУП „Теплоцентраль“ для отогрева вводов в жилые дома». «В 18 домах частного сектора теплоснабжение восстановлено. Аварийно-восстановительные бригады четырех предприятий продолжают работы в частном секторе Заречного», — отчитался Захарцев к полуночи. Тех, кто воспользовался предоставленной властями услугой, вероятно, мало. «Нам звонили, предлагали… общаемся с соседями, никто никого не знает, кто бы поехал и оставил свой дом в такой беде. Бригады работают, отогревают системы, в некоторых домах уже пошла тепленькая. Но что-то напутано с „обраткой“ — у нее давление выше, чем подача. Как такое возможно, непонятно. Из-за этого нет циркуляции», — написала местная жительница Надежда Плешкова в комментариях под одним из постов сообщества «Зона-СГ: город Заречный и Белоярская АЭС» в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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