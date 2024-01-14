Врач пермской баскетбольной команды «Парма-М» спас человека в самолете

Мужчине стало плохо во время полета на рейсе из Москвы в Красноярск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врач пермской баскетбольной команды «Парма-М» Леонид Сиротин спас пассажира самолета, когда летел из Москвы в Красноярск. Мужчина шел между рядов, а затем упал.

«Мы положили его к себе на сиденье, ноги подняли вверх. Девушки-стюардессы быстро принесли баллон с кислородом и тонометр, давление было 90/50. На фоне оксигенотерапии состояние пассажира начало улучшаться, давление поднялось до 100/60», — пишет 59.ru со ссылкой на Леонида Сиротина.

Пассажира напоили горячим сладким чаем. Его самочувствие улучшалось, поэтому экстренная посадка в ближайшем аэропорту не понадобилась. Сиротин на протяжении полета наблюдал за состоянием мужчины, а затем дал рекомендации по обследованию. Уточняется, что врач БК «Парма-М» поблагодарил стюардесс АК «Аэрофлот» рейса «Москва-Красноярск» за помощь в спасении пассажира.

Ранее URA.RU рассказало, что врач баскетбольного клуба «Парма» Андрей Буторин спас жизнь 40-летней пассажирке рейса SU 1513 Сургут — Москва. Доктор диагностировал сердечно-сосудистую гипотонию (снижение артериального давления) на фоне нехватки кислорода на высоте.