17 января 2024

В челябинском селе отменили крещенские купания из-за подъема воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купели. Мотовилихинский пруд. Пермь, вера, церковная служба, церковный обряд, крещение, рпц, религия, молитва, евангелие, священик, крест православный
На реке Нижний Тогузак, где должны были пройти купания, вода вышла на поверхность льда Фото:

В селе Варна Челябинской области отменили крещенские купания. На реке Нижний Тогузак, где организовали купель, поднялась вода, сообщили URA.RU 18 января в пресс-службе районной администрации.

«В реке Нижний Тогузак поднялась вода и вышла на поверхность льда. В связи с этим в целях безопасности и недопущению несчастных случаев купание в проруби на Крещение 19 января отменяется», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что храм изо льда, построенный на Тургояке к Крещению, ушел под воду. Строение затопило из-за поднявшегося уровня воды и выпавшего снега.

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В селе Варна Челябинской области отменили крещенские купания. На реке Нижний Тогузак, где организовали купель, поднялась вода, сообщили URA.RU 18 января в пресс-службе районной администрации. «В реке Нижний Тогузак поднялась вода и вышла на поверхность льда. В связи с этим в целях безопасности и недопущению несчастных случаев купание в проруби на Крещение 19 января отменяется», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что храм изо льда, построенный на Тургояке к Крещению, ушел под воду. Строение затопило из-за поднявшегося уровня воды и выпавшего снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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