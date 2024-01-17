Общество В челябинском селе отменили крещенские купания из-за подъема воды 18 января 2024 в 11:58 Размер текста - 17 + На реке Нижний Тогузак, где должны были пройти купания, вода вышла на поверхность льда Фото: Сергей Русанов © URA.RU В селе Варна Челябинской области отменили крещенские купания. На реке Нижний Тогузак, где организовали купель, поднялась вода, сообщили URA.RU 18 января в пресс-службе районной администрации. «В реке Нижний Тогузак поднялась вода и вышла на поверхность льда. В связи с этим в целях безопасности и недопущению несчастных случаев купание в проруби на Крещение 19 января отменяется», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что храм изо льда, построенный на Тургояке к Крещению, ушел под воду. Строение затопило из-за поднявшегося уровня воды и выпавшего снега. В селе Варна Челябинской области отменили крещенские купания. На реке Нижний Тогузак, где организовали купель, поднялась вода, сообщили URA.RU 18 января в пресс-службе районной администрации. «В реке Нижний Тогузак поднялась вода и вышла на поверхность льда. В связи с этим в целях безопасности и недопущению несчастных случаев купание в проруби на Крещение 19 января отменяется», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что храм изо льда, построенный на Тургояке к Крещению, ушел под воду. Строение затопило из-за поднявшегося уровня воды и выпавшего снега. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям