В челябинском селе отменили крещенские купания из-за подъема воды

На реке Нижний Тогузак, где должны были пройти купания, вода вышла на поверхность льда
В селе Варна Челябинской области отменили крещенские купания. На реке Нижний Тогузак, где организовали купель, поднялась вода, сообщили URA.RU 18 января в пресс-службе районной администрации.
«В реке Нижний Тогузак поднялась вода и вышла на поверхность льда. В связи с этим в целях безопасности и недопущению несчастных случаев купание в проруби на Крещение 19 января отменяется», — уточнили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что храм изо льда, построенный на Тургояке к Крещению, ушел под воду. Строение затопило из-за поднявшегося уровня воды и выпавшего снега.
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