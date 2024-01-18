Пермский край в числе лидеров по реализации нацпроектов

Пермский край вошел в список лидирующих регионов по реализации нацпроектов. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Итоги заседания опубликованы на официальном сайте правительства.
«Все регионы активно участвуют в работе по нацпроектам. Есть те, кто стабильно держатся в лидерах. За 2023 год 31 регион страны показал наилучшую работу по реализации федеральных программ. Это Пермский край, Омская и Тюменская области, Республика Алтай и другие», — приводятся на сайте слова Хуснуллина.
Он также отметил высокие темпы работы по инфраструктурным бюджетным кредитам и специальным казначейским кредитам. Во время заседания Хуснуллин подчеркнул, что продолжается разработка программы по модернизации инфраструктуры ЖКХ, которая должна произойти до 2030 года.
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