Британия объявила о крупнейшем пакете помощи Украине

Британия передала Украине пакет военной помощи на 3,2 млрд долларов
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак,  stock
Риши Сунак одобрил передачу Украине крупного пакета военной помощи Фото:
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак огласил информацию о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. Его объем составляет около 3,2 миллиарда долларов.

«Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов на 2024 год», — сообщает украинское издание «Европейская правда». Там добавили, что в рамках данного пакета помощи от Британии в Украину будут поставлены системы ПВО, противотанковое оружие и ракеты с дальним радиусом действия.

По информации газеты Times, Великобритания планирует продолжить свои военные действия на Украине до 2025 года и далее. Об этом рассказал источник в правительстве.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак огласил информацию о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. Его объем составляет около 3,2 миллиарда долларов. «Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов на 2024 год», — сообщает украинское издание «Европейская правда». Там добавили, что в рамках данного пакета помощи от Британии в Украину будут поставлены системы ПВО, противотанковое оружие и ракеты с дальним радиусом действия. По информации газеты Times, Великобритания планирует продолжить свои военные действия на Украине до 2025 года и далее. Об этом рассказал источник в правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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