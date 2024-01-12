В мире Европа Британия объявила о крупнейшем пакете помощи Украине Британия передала Украине пакет военной помощи на 3,2 млрд долларов 12 января 2024 в 19:52 Размер текста - 17 + Риши Сунак одобрил передачу Украине крупного пакета военной помощи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Великобритании Риши Сунак огласил информацию о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. Его объем составляет около 3,2 миллиарда долларов. «Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов на 2024 год», — сообщает украинское издание «Европейская правда». Там добавили, что в рамках данного пакета помощи от Британии в Украину будут поставлены системы ПВО, противотанковое оружие и ракеты с дальним радиусом действия. По информации газеты Times, Великобритания планирует продолжить свои военные действия на Украине до 2025 года и далее. Об этом рассказал источник в правительстве. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак огласил информацию о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. Его объем составляет около 3,2 миллиарда долларов. «Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов на 2024 год», — сообщает украинское издание «Европейская правда». Там добавили, что в рамках данного пакета помощи от Британии в Украину будут поставлены системы ПВО, противотанковое оружие и ракеты с дальним радиусом действия. По информации газеты Times, Великобритания планирует продолжить свои военные действия на Украине до 2025 года и далее. Об этом рассказал источник в правительстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям