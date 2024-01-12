Британия объявила о крупнейшем пакете помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак огласил информацию о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. Его объем составляет около 3,2 миллиарда долларов.
«Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов на 2024 год», — сообщает украинское издание «Европейская правда». Там добавили, что в рамках данного пакета помощи от Британии в Украину будут поставлены системы ПВО, противотанковое оружие и ракеты с дальним радиусом действия.
По информации газеты Times, Великобритания планирует продолжить свои военные действия на Украине до 2025 года и далее. Об этом рассказал источник в правительстве.
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