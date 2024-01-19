В Пермском крае столкнулись «Газель» и большегруз

В Пермском крае 20 января у «КамАЗ-Центра» столкнулись «Газель» и большегрузный автомобиль. Об этом URA.RU сообщили очевидцы аварии.
«У „КамАЗ-Центра“ на подъезде к Лобаново „Газель“ залетела под фуру, кабина всмятку. Возможно, есть пострадавший», — говорится в сообщении очевидцев.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.
В конце ноября 2023 года в аварии на Восточном обходе Перми, где столкнулись «Газель» и бульдозер, погибла женщина. По данным полиции, «Газель» под управлением водителя 1998 года рождения ехала со стороны Лядовского тракта в сторону улицы Уинская.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.