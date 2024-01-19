19 января 2024

В Пермском крае столкнулись «Газель» и большегруз

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
В Прикамье произошло ДТП с участием большегруза и «Газели» Фото:

В Пермском крае 20 января у «КамАЗ-Центра» столкнулись «Газель» и большегрузный автомобиль. Об этом URA.RU сообщили очевидцы аварии.

«У „КамАЗ-Центра“ на подъезде к Лобаново „Газель“ залетела под фуру, кабина всмятку. Возможно, есть пострадавший», — говорится в сообщении очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

В конце ноября 2023 года в аварии на Восточном обходе Перми, где столкнулись «Газель» и бульдозер, погибла женщина. По данным полиции, «Газель» под управлением водителя 1998 года рождения ехала со стороны Лядовского тракта в сторону улицы Уинская.

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В Пермском крае 20 января у «КамАЗ-Центра» столкнулись «Газель» и большегрузный автомобиль. Об этом URA.RU сообщили очевидцы аварии. «У „КамАЗ-Центра“ на подъезде к Лобаново „Газель“ залетела под фуру, кабина всмятку. Возможно, есть пострадавший», — говорится в сообщении очевидцев. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается. В конце ноября 2023 года в аварии на Восточном обходе Перми, где столкнулись «Газель» и бульдозер, погибла женщина. По данным полиции, «Газель» под управлением водителя 1998 года рождения ехала со стороны Лядовского тракта в сторону улицы Уинская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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