Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован

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На нефтебазе в Туапсе начался пожар 25 января (архивное фото) Фото:

Спасатели ликвидировали пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — сообщили в оперштабе. Огонь тушили 99 человек и 31 единица техники.

Пожар на нефтебазе в Туапсе начался ночью 25 января. По версии telegram-каналаBaza, возгорание началось после удара беспилотника ВСУ. По предварительным данным, жертв нет.

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Спасатели ликвидировали пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. «В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — сообщили в оперштабе. Огонь тушили 99 человек и 31 единица техники. Пожар на нефтебазе в Туапсе начался ночью 25 января. По версии telegram-каналаBaza, возгорание началось после удара беспилотника ВСУ. По предварительным данным, жертв нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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