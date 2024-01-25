Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован

25 января 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

На нефтебазе в Туапсе начался пожар 25 января (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спасатели ликвидировали пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. «В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — сообщили в оперштабе. Огонь тушили 99 человек и 31 единица техники. Пожар на нефтебазе в Туапсе начался ночью 25 января. По версии telegram-каналаBaza, возгорание началось после удара беспилотника ВСУ. По предварительным данным, жертв нет.

Спасатели ликвидировали пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. «В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — сообщили в оперштабе. Огонь тушили 99 человек и 31 единица техники. Пожар на нефтебазе в Туапсе начался ночью 25 января. По версии telegram-каналаBaza, возгорание началось после удара беспилотника ВСУ. По предварительным данным, жертв нет.