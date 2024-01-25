Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован

На нефтебазе в Туапсе начался пожар 25 января (архивное фото)
Спасатели ликвидировали пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», —
Пожар на нефтебазе в Туапсе начался ночью 25 января. По версии telegram-каналаBaza, возгорание началось после удара беспилотника ВСУ. По предварительным данным, жертв нет.
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