Звезду сериала «Слово пацана» внесли в украинскую базу «Миротворец»

26 января 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Кологривого обвиняют в поддержке РФ и сознательном нарушении киевских границ Фото: пресс-служба «Ростелеком» Актера Никиту Кологривого, который играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесли в украинскую базу «Миротворец». Он обвиняется в «покушении на территориальную целостность» страны. «Среди причин внесения Кологривого в базу указаны „покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины“», — говорится на сайте. Также актера обвиняют в поддержке России. Помимо прочего, Кологривого обвиняют в сознательном нарушении украинских границ. Он исполнял роль в сериале «Черная весна», съемки проходили на территории Крыма. Ранее актер поблагодарил российских бойцов на фронте за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Он пообещал стараться, чтобы кино нравилось солдатам.

Актера Никиту Кологривого, который играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесли в украинскую базу «Миротворец». Он обвиняется в «покушении на территориальную целостность» страны. «Среди причин внесения Кологривого в базу указаны „покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины“», — говорится на сайте. Также актера обвиняют в поддержке России. Помимо прочего, Кологривого обвиняют в сознательном нарушении украинских границ. Он исполнял роль в сериале «Черная весна», съемки проходили на территории Крыма. Ранее актер поблагодарил российских бойцов на фронте за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Он пообещал стараться, чтобы кино нравилось солдатам.