Звезду сериала «Слово пацана» внесли в украинскую базу «Миротворец»

Актера Никиту Кологривого, который играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесли в украинскую базу «Миротворец». Он обвиняется в «покушении на территориальную целостность» страны.
«Среди причин внесения Кологривого в базу указаны „покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины“», — говорится на сайте. Также актера обвиняют в поддержке России.
Помимо прочего, Кологривого обвиняют в сознательном нарушении украинских границ. Он исполнял роль в сериале «Черная весна», съемки проходили на территории Крыма.
Ранее актер поблагодарил российских бойцов на фронте за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Он пообещал стараться, чтобы кино нравилось солдатам.
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