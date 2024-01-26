Звезду сериала «Слово пацана» внесли в украинскую базу «Миротворец»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Кологривого обвиняют в поддержке РФ и сознательном нарушении киевских границ Фото:

Актера Никиту Кологривого, который играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесли в украинскую базу «Миротворец». Он обвиняется в «покушении на территориальную целостность» страны.

«Среди причин внесения Кологривого в базу указаны „покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины“», — говорится на сайте. Также актера обвиняют в поддержке России.

Помимо прочего, Кологривого обвиняют в сознательном нарушении украинских границ. Он исполнял роль в сериале «Черная весна», съемки проходили на территории Крыма.

Ранее актер поблагодарил российских бойцов на фронте за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Он пообещал стараться, чтобы кино нравилось солдатам.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актера Никиту Кологривого, который играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесли в украинскую базу «Миротворец». Он обвиняется в «покушении на территориальную целостность» страны. «Среди причин внесения Кологривого в базу указаны „покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины“», — говорится на сайте. Также актера обвиняют в поддержке России. Помимо прочего, Кологривого обвиняют в сознательном нарушении украинских границ. Он исполнял роль в сериале «Черная весна», съемки проходили на территории Крыма. Ранее актер поблагодарил российских бойцов на фронте за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Он пообещал стараться, чтобы кино нравилось солдатам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...