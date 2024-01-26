Мэрия отменила масштабное перекрытие для трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге

Ремонтные работы, из-за которых отменяли движение транспорта, перенесли
В Екатеринбурге движение восьми трамваев и пяти троллейбусов не будет остановлено, как об этом заявлялось ранее. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили, что компания «Россети-Урал» перенесла график ремонтных работ.
О том, что с 27 по 28 января в Екатеринбурге будет остановлено движение общественного транспорта, агентство сообщало вечером 26 января. Причиной были плановые профилактические работы на сетях.
Теперь же работы проведут 28 января с 00:00 до 04:00. «Они никак не повлияют на движение городского электротранспорта», — рассказали в пресс-службе мэрии в telegram-канале.
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