Силовики опровергли слухи о теракте в екатеринбургском лицее

«Антитеррор Урал»: сообщения о теракте в екатеринбургском лицее №109 — фейк
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Анонимы публиковали угрозы о теракте в Telegram (архивное фото) Фото:

Сообщения о готовящемся теракте в екатеринбургском лицее №109 являются фейковыми. Об этом сообщили сотрудники антитеррористической комиссии Свердловской области.

«В ходе очередных оперативных мероприятий было установлено, что угрозы жителям Свердловской области — фейк и очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию в регионе и запугать граждан», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». В ведомстве добавили, что с декабря 2023 года фиксируется увеличение количества размещений информации о готовящихся терактах в области. Подобные публикации неоднократно размещались в соцсетях в отношении Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Невьянска.

Внимание силовиков на 109-й лице пало после того, как в анонимном telegram-канале неизвестные опубликовали угрозы устроить теракт. К учреждению сразу же съехались сотрудники прокуратуры и полиции. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых назвал анонимные сообщения информационной уткой «от врагов нашей державы».

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Сообщения о готовящемся теракте в екатеринбургском лицее №109 являются фейковыми. Об этом сообщили сотрудники антитеррористической комиссии Свердловской области. «В ходе очередных оперативных мероприятий было установлено, что угрозы жителям Свердловской области — фейк и очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию в регионе и запугать граждан», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». В ведомстве добавили, что с декабря 2023 года фиксируется увеличение количества размещений информации о готовящихся терактах в области. Подобные публикации неоднократно размещались в соцсетях в отношении Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Невьянска. Внимание силовиков на 109-й лице пало после того, как в анонимном telegram-канале неизвестные опубликовали угрозы устроить теракт. К учреждению сразу же съехались сотрудники прокуратуры и полиции. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых назвал анонимные сообщения информационной уткой «от врагов нашей державы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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