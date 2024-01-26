Силовики опровергли слухи о теракте в екатеринбургском лицее

«Антитеррор Урал»: сообщения о теракте в екатеринбургском лицее №109 — фейк

26 января 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Анонимы публиковали угрозы о теракте в Telegram (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Сообщения о готовящемся теракте в екатеринбургском лицее №109 являются фейковыми. Об этом сообщили сотрудники антитеррористической комиссии Свердловской области. «В ходе очередных оперативных мероприятий было установлено, что угрозы жителям Свердловской области — фейк и очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию в регионе и запугать граждан», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». В ведомстве добавили, что с декабря 2023 года фиксируется увеличение количества размещений информации о готовящихся терактах в области. Подобные публикации неоднократно размещались в соцсетях в отношении Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Невьянска. Внимание силовиков на 109-й лице пало после того, как в анонимном telegram-канале неизвестные опубликовали угрозы устроить теракт. К учреждению сразу же съехались сотрудники прокуратуры и полиции. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых назвал анонимные сообщения информационной уткой «от врагов нашей державы».

Сообщения о готовящемся теракте в екатеринбургском лицее №109 являются фейковыми. Об этом сообщили сотрудники антитеррористической комиссии Свердловской области. «В ходе очередных оперативных мероприятий было установлено, что угрозы жителям Свердловской области — фейк и очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию в регионе и запугать граждан», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». В ведомстве добавили, что с декабря 2023 года фиксируется увеличение количества размещений информации о готовящихся терактах в области. Подобные публикации неоднократно размещались в соцсетях в отношении Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Невьянска. Внимание силовиков на 109-й лице пало после того, как в анонимном telegram-канале неизвестные опубликовали угрозы устроить теракт. К учреждению сразу же съехались сотрудники прокуратуры и полиции. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых назвал анонимные сообщения информационной уткой «от врагов нашей державы».