Фирма-банкрот семьи челябинского экс-губернатора продаст долги

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На торган проданы долги суммой 16,3 млн рублей Фото:

Обанкроченный ПО «Монтажник» из Магнитогорска семьи бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выставил на торги портфель дебиторской задолженности. Как отмечено в сообщении о результатах аукциона, из 18 лотов реализовано около трети.

«Организатор торгов конкурсный управляющий Елена Соломка сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества АО «ПО «Монтажник». Продажа проводилась в форме публичного предложения на электронной площадке с 16.10.2023 года по 26.01.2024 года», — отмечено в опубликованном сообщении.

Всего продано семь лотов с суммой задолженности в 16,3 млн рублей. Стоимость, которую удалось выручить, составила 1,073 млн рублей. Не реализовано осталось 11 лотов на сумму в 42,5 млн рублей. Торги не состоялись по причине отсутствия заявок.

ПО «Монтажник» в январе продал ряд других активов. За 34,6 млн рублей были проданы крупные лоты, где также представлены права требования в размере, в семь раз превышающем полученные при продаже средства. Также на аукцион выставлено заложенное в банке имущество.

Компания стала банкротом в сентябре 2020 года. Конкурсное управление продлится до июля. Дубровский объявлен банкротом в июле 2023 года. Собственность экс-губернатора выставлена на торги. Финансово несостоятельным в январе 2022 года также стал сын Александр.

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Обанкроченный ПО «Монтажник» из Магнитогорска семьи бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выставил на торги портфель дебиторской задолженности. Как отмечено в сообщении о результатах аукциона, из 18 лотов реализовано около трети. «Организатор торгов конкурсный управляющий Елена Соломка сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества АО «ПО «Монтажник». Продажа проводилась в форме публичного предложения на электронной площадке с 16.10.2023 года по 26.01.2024 года», — отмечено в опубликованном сообщении. Всего продано семь лотов с суммой задолженности в 16,3 млн рублей. Стоимость, которую удалось выручить, составила 1,073 млн рублей. Не реализовано осталось 11 лотов на сумму в 42,5 млн рублей. Торги не состоялись по причине отсутствия заявок. ПО «Монтажник» в январе продал ряд других активов. За 34,6 млн рублей были проданы крупные лоты, где также представлены права требования в размере, в семь раз превышающем полученные при продаже средства. Также на аукцион выставлено заложенное в банке имущество. Компания стала банкротом в сентябре 2020 года. Конкурсное управление продлится до июля. Дубровский объявлен банкротом в июле 2023 года. Собственность экс-губернатора выставлена на торги. Финансово несостоятельным в январе 2022 года также стал сын Александр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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