В Минздраве РФ рассказали о судьбе детей, попавших в ДТП на свердловской «трассе смерти»

Двух детей, которые возвращались домой после хоккейного матча и попали в смертельное ДТП под Новоуральском (Свердловская область), госпитализируют в Детскую городскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга. Об этом сообщает Минздрав России.
«Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты ДГКБ №9. При необходимости екатеринбургские врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Остальных 16 детей, находившихся в автобусе, отвезут к месту проживания в город Новоуральск», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.
Утром 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с автобусом, в котором находись воспитанники хоккейной команды «Кедр». 67-летний тренер Виталий Плешков скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Водитель легкового автомобиля Citroеn и два пассажира погибли на месте аварии. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку. Вся информация о трагедии на свердловской трассе — в сюжете URA.RU.
Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов входит в список участков, где чаще всего происходят смертельные аварии. Об этом говорили в региональном управлении ГИБДД на итоговой годовой конференции.
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