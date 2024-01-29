В Минздраве РФ рассказали о судьбе детей, попавших в ДТП на свердловской «трассе смерти»

Детей, попавших в ДТП на свердловской трассе смерти, госпитализируют в ДГКБ №9
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, водитель скорой помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Двух юных хоккеистов переведут в ДГКБ №9 Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы

Двух детей, которые возвращались домой после хоккейного матча и попали в смертельное ДТП под Новоуральском (Свердловская область), госпитализируют в Детскую городскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга. Об этом сообщает Минздрав России.

«Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты ДГКБ №9. При необходимости екатеринбургские врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Остальных 16 детей, находившихся в автобусе, отвезут к месту проживания в город Новоуральск», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.

Утром 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с автобусом, в котором находись воспитанники хоккейной команды «Кедр». 67-летний тренер Виталий Плешков скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Водитель легкового автомобиля Citroеn и два пассажира погибли на месте аварии. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку. Вся информация о трагедии на свердловской трассе — в сюжете URA.RU.

Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов входит в список участков, где чаще всего происходят смертельные аварии. Об этом говорили в региональном управлении ГИБДД на итоговой годовой конференции.

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Двух детей, которые возвращались домой после хоккейного матча и попали в смертельное ДТП под Новоуральском (Свердловская область), госпитализируют в Детскую городскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга. Об этом сообщает Минздрав России. «Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты ДГКБ №9. При необходимости екатеринбургские врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Остальных 16 детей, находившихся в автобусе, отвезут к месту проживания в город Новоуральск», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. Утром 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с автобусом, в котором находись воспитанники хоккейной команды «Кедр». 67-летний тренер Виталий Плешков скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Водитель легкового автомобиля Citroеn и два пассажира погибли на месте аварии. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку. Вся информация о трагедии на свердловской трассе — в сюжете URA.RU. Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов входит в список участков, где чаще всего происходят смертельные аварии. Об этом говорили в региональном управлении ГИБДД на итоговой годовой конференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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