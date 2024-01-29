В Минздраве РФ рассказали о судьбе детей, попавших в ДТП на свердловской «трассе смерти»

Детей, попавших в ДТП на свердловской трассе смерти, госпитализируют в ДГКБ №9

29 января 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Двух юных хоккеистов переведут в ДГКБ №9 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы Двух детей, которые возвращались домой после хоккейного матча и попали в смертельное ДТП под Новоуральском (Свердловская область), госпитализируют в Детскую городскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга. Об этом сообщает Минздрав России. «Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты ДГКБ №9. При необходимости екатеринбургские врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Остальных 16 детей, находившихся в автобусе, отвезут к месту проживания в город Новоуральск», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. Утром 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с автобусом, в котором находись воспитанники хоккейной команды «Кедр». 67-летний тренер Виталий Плешков скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Водитель легкового автомобиля Citroеn и два пассажира погибли на месте аварии. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку. Вся информация о трагедии на свердловской трассе — в сюжете URA.RU. Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов входит в список участков, где чаще всего происходят смертельные аварии. Об этом говорили в региональном управлении ГИБДД на итоговой годовой конференции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двух детей, которые возвращались домой после хоккейного матча и попали в смертельное ДТП под Новоуральском (Свердловская область), госпитализируют в Детскую городскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга. Об этом сообщает Минздрав России. «Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты ДГКБ №9. При необходимости екатеринбургские врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Остальных 16 детей, находившихся в автобусе, отвезут к месту проживания в город Новоуральск», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. Утром 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с автобусом, в котором находись воспитанники хоккейной команды «Кедр». 67-летний тренер Виталий Плешков скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Водитель легкового автомобиля Citroеn и два пассажира погибли на месте аварии. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку. Вся информация о трагедии на свердловской трассе — в сюжете URA.RU. Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов входит в список участков, где чаще всего происходят смертельные аварии. Об этом говорили в региональном управлении ГИБДД на итоговой годовой конференции.