Происшествия ДТП Из-за смертельного ДТП с детьми под Новоуральском возбудили уголовное дело 29 января 2024 в 17:13 Размер текста - 17 + Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо Следователи из Невьянска (Свердловская область) возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала детская хоккейная команда, погибли тренер, водитель легкового автомобиля и два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Следственный комитет по Свердловской области «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — заявили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства. Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована и анализируется документация о перевозке детей. Авария с участием автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда «Кедр», и легкового автомобиля произошло утром 29 января на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Водитель машины и два пассажира погибли на месте аварии. Также по дороге в больницу умер 67-летний тренер команды Виталий Плешков. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU. Следователи из Невьянска (Свердловская область) возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала детская хоккейная команда, погибли тренер, водитель легкового автомобиля и два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Следственный комитет по Свердловской области «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — заявили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства. Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована и анализируется документация о перевозке детей. Авария с участием автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда «Кедр», и легкового автомобиля произошло утром 29 января на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Водитель машины и два пассажира погибли на месте аварии. Также по дороге в больницу умер 67-летний тренер команды Виталий Плешков. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям