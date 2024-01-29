Из-за смертельного ДТП с детьми под Новоуральском возбудили уголовное дело

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Следователи из Невьянска (Свердловская область) возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала детская хоккейная команда, погибли тренер, водитель легкового автомобиля и два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Следственный комитет по Свердловской области

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — заявили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства. Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована и анализируется документация о перевозке детей.

Авария с участием автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда «Кедр», и легкового автомобиля произошло утром 29 января на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Водитель машины и два пассажира погибли на месте аварии. Также по дороге в больницу умер 67-летний тренер команды Виталий Плешков. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Следователи из Невьянска (Свердловская область) возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала детская хоккейная команда, погибли тренер, водитель легкового автомобиля и два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Следственный комитет по Свердловской области «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — заявили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства. Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована и анализируется документация о перевозке детей. Авария с участием автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда «Кедр», и легкового автомобиля произошло утром 29 января на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Водитель машины и два пассажира погибли на месте аварии. Также по дороге в больницу умер 67-летний тренер команды Виталий Плешков. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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